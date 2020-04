¿Qué me está contando de la Feria?

Cuentan que mientras todo se hundía, cierto líder aún quería mover divisiones que no existían y soldados que ya habían muerto en un fantasmal mapa de operaciones. El enemigo copaba la posición y se seguían planificando batallas que no podrían tener lugar... Omitiremos los nombres y la época para no herir susceptibilidades pero el lance sirve para mostrar comparaciones con algunos hechos recientes, cambiando lógicamente las circunstancias y las motivaciones. En estos días la prensa ha publicado la propuesta de mover el festivo del Miércoles de Farolillos hasta el 23 de septiembre en previsión de celebrar una Feria que, a estas alturas, casi nadie desea.

La pretensión fue lógica y loable en el desordenado comienzo de esta incierta aventura a la que nadie podía adivinar tentáculos tan largos y, especialmente, la angustiosa lista de víctimas que sigue engordando. Pero seguir hablando puerilmente de una feria que difícilmente podrá celebrarse -si es que en ese momento hubiera alguien con ganas de acudir- son ganas de marear aún una perdiz que hace tiempo perdió todas las plumas. Como en la mentada mesa de estado mayor sólo estaríamos moviendo regimientos imaginarios.

Ya se da por hecho que este confinamiento durará hasta el 11 de mayo. En esa dosificación del toque de queda tampoco hay que descartar que después del 11 se alcanza el 26 del mes de las flores sin poder salir de nuestras casas, perdiendo empleos a chorros y sin saber muy bien qué hacer para resolver la difícil ecuación de formación y entretenimiento que merecen nuestros hijos, principales víctimas colaterales de este despropósito, que ya empiezan a hacer demasiadas preguntas. Nada será como era y después de aceptar el apocalipsis de este 2020 empezamos a pensar todo lo que se podría quedarse aún por el camino en 2021. Pero hay más: cuando concluya el confinamiento seguiremos sometidos a numerosas restricciones. Todo sigue cifrado a encontrar una vacuna eficiente...

Pero todo queda a un lado si hablamos de la verdadera y trágica cuenta de resultados: son esos miles y miles de fallecidos con nombre y apellidos, vidas, familias e historias que han quedado truncadas. La vida es lo primero: las que se han perdido y las que quedarán en una absoluta indignidad cuando pase el vendaval vírico. Los informativos reducen todo este panorama a un baile de cifras que sirve para que los políticos y los presuntos expertos –con el tío despeinado del jersey a la cabeza- hagan sus juegos estadísticos. Pero detrás de los cuadrante hay un drama incalculable. Y le queda mucho. ¿Qué me están contando de la feria?