¿Qué Nochebuena es ésta?

Puede que sea o no la mejor de nuestras vidas, pero es Nochebuena. La Navidad es algo extraordinario, esto es, fuera de lo ordinario, está por encima del bien y del mal porque representa un aspecto de nuestra ancestral cultura. Que cada cual se quede con lo que quiera e incluso la llame solsticio de invierno, da igual, dentro de cada uno se queda una huella imborrable de lo que fue o es. Como no era consciente entonces, yo celebro que fui feliz con mis padres y con mis padrinos y con mi prima que, sin embargo, es mi hermana, ambos hijos únicos criados juntos. Celebro recuerdos que me dan vida y que me dan muerte, celebro que la tradición me habla de alguien que llegó al mundo para encender hogueras, no para apagarlas, y eso para mí significa la lucha contra la indolencia, contra la vagancia, todo a mi estilo, con la palabra, en mi caso. Significa tener al conocimiento como un fin en sí mismo que provoca en la mente el incendio del saber continuo. Como quería Sócrates. Hasta que el cuerpo aguante.

Cuando era pequeño escuchaba en la radio un anuncio de las tortas de Gaviño, cantado por un coro infantil con música de un clásico villancico. Un trozo de la letra que recuerdo rezaba: “Y al llegá a la puerta/ de Casa Gaviño/ compraron las tortas/ pa llevarle al Niño”. Las tortas Gaviño se hacían o se hacen en Espartinas, en el Aljarafe sevillano, cerca del pueblo donde yo no es sólo que viva, sino que, además, existo. En una finquita del término municipal de ese pueblo, Villanueva del Ariscal, celebrábamos la Nochebuena. Yo agarraba mi guitarra y cantaba villancicos. Cuando llegaba ése de “la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más”, mi madre decía: “Y qué verdad es, hijo”. Ya se fueron todos y no volverán más, sólo quedamos mi prima y yo. Con eso hay que cargar en la vida y hacer que la muerte no te acongoje más de lo que ya lo hace. La muerte es una semilla que siembra mal humor, lo vuelve todo negro, su color preferido en Occidente, es una fiel compañera que obedece órdenes y que, a su vez, está acompañada por otra muerte: la suya, nosotros seremos inmortales como dioses. Se lo leía el otro día a un cura jesuita en un libro: Dios se hizo hombre para que los hombres se volvieran también dioses. Harari subtitula su muy vendido libro Sapiens, “de animales a dioses”. A eso hay que aspirar, pero sin ínfulas, con sencillez. Las ínfulas llevan a la autodestrucción.

Para recordar aquel tiempo en que, aunque no lo sabía, fui feliz en la Nochebuena de Villanueva del Ariscal, le dije una vez a alguien muy querido: “Vamos a la Misa del Gallo, al monasterio de El Loreto, como yo hacía con mi padre, mi padrino y mi prima. ¿Sabes? A veces mi padrino se quedaba dormido en la misa y roncaba porque él se acostaba siempre en invierno sobre las diez de la noche, fuera o no Nochebuena”. Agarré el coche y cuando llegamos al monasterio poco antes de las 12 de la noche aquello estaba cerrado y lúgubre.

Ya apenas tenemos Misa del Gallo a su hora, desde hace años las misas del Gallo son a la hora en que se acuestan las gallinas. A las 12 está la familia en casa, los jóvenes no son muy aficionados a la misa, es bastante habitual que piensen en irse fuera y en sus móviles. A las misas suelen ir sobre todo personas mayores que desean estar pronto con su gente y además pueden pasar frío a las 12. Mejor misa de gallina que del gallo. Pero, claro, los viejos podemos pensar: ¿qué clase de Nochebuena es ésta? Pues es Nochebuena, la Nochenueva de la Nochebuena de siempre, un momento para sentir, para pensar, para comer lo que se pueda, brindar por lo que ha sido, es y será, un instante para una risa y para una lágrima, ambas forman parte de la vida.