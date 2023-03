¿Que pague por leer un diario digital?

En este diario “de provincias” llamado El Correo de Andalucía Digital no cobramos para que nos lean. No somos “de provincias”, esa es la denominación supremacista con la que tenemos que cargar quienes no vivimos en Madrid. Trabajamos desde Sevilla que ya era una ciudad cuando Madrid era un villorrio. Y si no llega a ser por un segmento social hegemónico muy rural y con alergia al progreso industrial que prefería Madrid a su propia tierra, y si no llega a ser por un fascista llamado Franco que le dio un palo represivo y regresivo a Sevilla y sobre todo estimuló el centralismo y procuró llevarse bien con los empresarios de Cataluña y Euskadi, puede que esta ciudad fuera digna de llevar por título “capital de Andalucía”, hoy por hoy no lo es, quede claro.

Le llaman el muro de pago a esos letreros que aparecen en los medios -sobre todo en los diarios digitales- pidiendo dinero por seguir leyendo. ¿Pagar por eso? La prensa gratuita fue un bum en su momento y al final la gente no la quería ni gratis. Recuerden: en una misma calle podía uno agarrar varios diarios servidos por unas señoritas muy amables con sonrisa Profidén: los diarios Metro, 20 Minutos, ADN, etc., estaban ahí. Y el personal terminó por seguir andando y no agarrar ni uno. A pesar de que eran gratis, cerraron o se transformaron como 20 Minutos que tiene ahora más calidad que en papel, pertenece a un grupo relevante de comunicación y sigue sin cobrar.

¿Pagar por exclusivas que suelen escribirse contra el PP o contra el PSOE según las simpatías o antipatías crónicas de uno y otro medio con sus públicos cautivos? ¿Pagar para que ABC me diga lo malo que es Sánchez y lo malísimo que es Pablo Iglesias un día sí y el otro también? ¿Para que ElDiario.es me proyecte lo contrario y busque y busque al malo siempre en una misma dirección? ¿Pagar para que La Vanguardia trate de molestar lo menos posible a Moncloa? ¿Para que El Español me afirme un día que Tamames colisiona con Vox y al día siguiente Tamames ofrece una rueda de prensa en la que traza unas líneas maestras de su futuro discurso que son sustancialmente coincidentes con las de Vox? ¿Pagar para que, eso sí, todos los citados afirmen que en la guerra de Ucrania hay que vencer a Putin porque se quiere apoderar de Europa entera y salga victorioso el señor Zelenski cuyos orígenes son un golpe de Estado made in siglo XXI, apoyado por nosotros y grupos nazis?

El otro día, un analista de la COPE afirmó que la inflación ya no tiene por causa la guerra de Ucrania sino el gasto del gobierno. Por tanto, deduzco que la guerra debe seguir, sigo sin creérmelo: la radio de la Iglesia apoyando a la muerte y al que persigue a la Iglesia Ortodoxa -que nació del catolicismo- y no a quien está unido a ella en Rusia. Mientras, la SER todo el día preocupándose por el vulnerable: la mujer maltratada, el pobre migrante, los sufridores que no llegan a fin de mes, la sanidad pública privatizada, etc. El mundo al revés, la SER es más cristiana que la COPE. Pero al menos ninguna cobra, son gratis y la radio ha resistido y sigue resistiendo el vendaval digital, el podcast radiofónico es un éxito y Radio 5 Todo Noticias es muy recomendable aunque tampoco sea libre. Las otras dos hay que oírlas a las dos para comparar.

Supongo que un catedrático de periodismo como yo tendría que estar defendiendo que cobraran todos por la información para que sus alumnos pudieran comer el día de mañana. Claro, y lo defiendo, siempre y cuando se respeten la Constitución y los códigos deontológicos, como no se respetan, por mucho que yo estimule a traspasar el muro, pagando, serán los receptores más exigentes los que dejarán al mundo periodístico sin necesidad de decirles nada. La prensa actual en España está hecha para un público cautivo. Lo que hoy es de pago mañana será libre, a veces te permiten leer los titulares y algo de la entrada de la noticia para luego pedirte dinero. ¡Pero si lo que la inmensa mayoría lee en los medios totalmente gratis es precisamente la parte que es gratis en los que pretenden cobrar! ¡Pero si la misma información amurallada ni es tan relevante o la podemos leer en otro medio o escuchar y ver en el mundo audiovisual! ¡Pero si ya no importan tanto las grandes firmas, otras a las que no hay que pagarles son iguales o mejores! ¡Y libres, como lo somos en este El Correo de Andalucía Digital! ¡Pero si las llamadas cabeceras prestigiosas tienen detrás más intereses no periodísticos que periodísticos! Eso ya está demostrado al menos desde los inicios de los años 90.

Internet y su prensa tuvieron que ser de pago desde sus inicios, ahora ya es tarde, cada vez hay más prisas y más medios como para ahorrarse unos eurillos que se los damos a nuestros nietos para que compren, verbigracia, galletas sanas, y nos rinden más.