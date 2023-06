¿Qué pasaría si Yolanda ganara por mayoría absoluta?

Creo que ni a la misma Yolanda Díaz le gustaría vencer por mayoría absoluta en estas elecciones y no sé si en algunas venideras. Con la amalgama, las prisas y la falta de un programa, programa, programa, que han caracterizado la formación de un partido que hace honor a su nombre y está bien partido, no es nada fácil afrontar el gobierno de un país como España. Santiago Carrillo definió a la UCD como una jaula de grillos, no he querido ser tan cruel con Sumar pero se me ha venido a la cabeza la sesión parlamentaria de los primeros años de democracia cuando Carrillo soltó aquello que tuvo gran repercusión nacional.

Ya que fantasear no cuesta nada –para Sumar sería soñar- pongamos un poner: que doña Yolanda, con su bella cara y su deseo de proteger a los vulnerables, se llevara una mayoría como la de Felipe González en 1982. “¿Qué hacer?”, se preguntaría Lenin. Para empezar, y ya que he mentado a Lenin, dentro de Sumar hay leninistas, trotskistas, maoístas, estalinistas y hasta socialdemócratas, más los que se llaman a sí mismos independientes de izquierdas, vamos, otra Izquierda Unida sin Julio Anguita al que votaban menos de los que van a votar a Yolanda, no sé por qué, con lo bien que hablaba y lo claras que tenía las cosas don Julio y lo nebulosa que es la citada mujer.

Ese personal tan plural, tan hijos de Marx, en los últimos decenios han sido hermanos muy mal avenidos. ¿Qué pasaría si tuvieran que entenderse para gobernar? Ni siquiera meto a Pedro Sánchez en esto, porque, por muy izquierdoso que se haya vuelto, el PSOE es el PSOE, socialdemocracia administradora del sistema, no negadora del sistema. Si Sumar suma con el PSOE y logran mayoría absoluta el follón sería más grande que el que ha habido hasta ahora, más grande incluso que el jaleo que va a haber en las alturas si los que se ven obligados a pactar son PP y Vox, de manera que los ciudadanos se ven obligados a elegir entre lo malo y lo peor.

No hace falta unirse para que haya bronca, Sumar con mayoría absoluta se bastaría para que las voces se oyeran hasta en la Pampa y es que este personal no se calla, no lava la ropa sucia en casa, no hay centralismo democrático, hay asamblearismo, falso, pero asamblearismo, se consulta a las bases que antes votaban y ya ni votan cuando se las convoca, ¿qué clase de personal es éste? Como son tan transparentes, tienen que soltarlo todo para sentirse cada uno el rey del mambo y cultivar así el postureo propio de la cultura de la que provienen. Para que unos pocos –empezando por Yolanda- partan el bacalao, hay que vender democracia interna y poltronas, así todos contentos.

El follón comenzaría precisamente por lo que ya ha empezado: antes, reparto de listas, ahora, con mayoría absoluta, reparto de poltronas. Suponiendo que se llegue a un acuerdo, habrá que gobernar. ¿Desde dónde? Desde la izquierda. ¿Qué izquierda? Antisistema. Supongo que eso se llama nacionalizaciones, obstrucción a lo que se considere abuso de los ricos, todo el poder para el Estado, construcción de una estructura mediática para adoctrinar a la gente, mayor ocupación de los lugares donde se mueve el poder de verdad... Es decir, no gobernar sino mandar y mandar absolutamente como ahora el capitalismo en el mundo. Ya eso puede ser complicado porque, en la Transición, el poder que llevó a Franco hasta arriba no se tocó, apoyó y cedió –con las debidas resistencias- pero no se podía ir contra los deseos de un Poder al que ya no le servía otro dictador y sí obedecer las tendencias mundializadoras que se estaban formando desde el siglo XIX, al menos. Luego, Sumar se tendría que mojar el trasero si quisiera peces.

Y si quiere peces y empieza a pescar, ¿qué dirían nuestros amos-aliados-señores mundiales? La UE nos llamaría al orden, la OTAN también. O estás con ellos o contra ellos. ¿Nos aliaríamos con Putin y China, etc?, ¿con Petro y demás presidentes latinoamericanos progres que gobiernan pero no mandan, salvo Maduro que manda mucho más que otros porque recogió la herencia de Chávez?

Bueno, no sé si he dicho muchas tonterías, pero me parece que éste es el fondo de la cuestión, algo que se reduce a un dicho: cómo hacer una tortilla sin romper los huevos.