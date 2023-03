La pobreza es una condición social que afecta a todas las sociedades, incluso a las occidentales e industrializadas.

Necesidad, insuficiencia, escasez, penuria, son sinónimos que expresan aspectos de la pobreza, que por una parte ponen en evidencia el estatus cîvitâs y por otra parte expresa la vulneración que sufren muchas personas de su derecho a la subsistencia. Los políticos hablan de ella, pero en realidad hacen poco por erradicarla, los sociólogos la conceptualizan como brechas entre diferentes grupos sociales, las ONGs trabajan convencidos que sus proyectos originan cambios positivos en familias y comunidades del planeta, pero su acción es limitada porque depende de la contribución de la sociedad civil y, sobre todo, no pueden reemplazar la labor de las Administraciones.

Lo cierto es que más de 800 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación, el acceso a agua y saneamiento o el acceso a suministros alimenticios. Y aunque nos sorprenda, actualmente hay 30 millones de niños que crecen pobres en los países más ricos del mundo.

¿Qué actitud mantiene la mayor parte de la sociedad hacia los pobres? Desgraciadamente, las noticias de pobreza no abren los telediarios ni las portadas de los periódicos y esta falta de visualización de la realidad lleva a muchas personas a ignorarla, incluso a preguntarse: ¿Por qué debería importarme la situación económica de otras personas? ¿Qué puedo hacer yo por los pobres de un país tan lejano del litoral de África Occidental como Burkina Faso?

No somos conscientes que, como seres humanos, nuestro bienestar está vinculado al de los demás seres del planeta. La desigualdad que genera la pobreza es perjudicial para el crecimiento económico y socava la cohesión social, incrementa las tensiones políticas y sociales, impulsa la inestabilidad y los conflictos, hace tambalear las economías.

¿Desde la estabilidad económica que vivimos en esta parte de occidente has reflexionado alguna vez sobre la vida que conducen los pobres y los más pobres? Creo que no siempre somos conscientes del estado de ánimo en el que viven los que no tienen nada. La pobreza, para quien la sufre, genera un auténtico sufrimiento del cuerpo, de la mente y del corazón que están estrechamente relacionado con la insostenible falta de control sobre la propia vida.

A menudo pasando delante de un supermercado vemos a alguien mal vestido y, a veces mal oliente, sentado en la puerta pidiendo una ayuda, a veces miramos para otro lado lastimados por esa presencia inusual y a veces dejamos alguna moneda junto a ellos. Nos sentimos limitados para solucionar ese y los miles de casos de pobreza que viven en nuestra ciudad. Sin embargo, nuestro granito de arena es fundamental para luchar contra esta pavorosa lacra. Una vía es el voluntariado, prestar parte mínima de nuestro tiempo para pequeñas tareas que den respuestas colectivas frente al egocentrismo galopante de nuestra sociedad, expresando actitudes con las palabras y con los hechos, que reflejen valores como la solidaridad, la igualdad... Se trata, en definitiva, de ayudar al empoderamiento de los seres humanos más necesitados para que defiendan sus derechos en los tres ámbitos del desarrollo humano integral: necesidades básicas, sentido de la vida y participación social. Una labor sin duda, que aportará mucho a los demás, pero que sobre todo nos hará crecer como personas.