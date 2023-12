¿Qué quiso decir el rey anoche?

Pronunció mucho el rey Felipe VI la palabra Constitución anoche en su breve pero jugosa intervención de Nochebuena. Lo que no sabemos con claridad es qué quiso decir, a quién se dirigía exactamente, eso hay que suponerlo. Y cada cual lo supone de una manera. El caso es que todas las suposiciones pueden ser certeras.

Si se habla tanto de estar juntos con la Constitución es que no lo estamos. ¿De quién es la culpa? Unos dirán: de Pedro Sánchez que pacta con los anticonstitucionalistas demostrando que a él la Constitución le importa un pepino. Ea, se acabó, para qué pensar más, Pedro Sánchez, culpable.

¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pactar con separatistas radicales. ¿Eso es ilegal? No. Entonces, ¿qué pasa? Que no dijo en la campaña electoral que iba a hacer tamaña felonía y que iba a aprobar determinadas leyes. Eso se llama engañar al electorado. No señor -replicaría Sánchez-, eso se llama cambiar de opinión y estrategia a la luz del resultado electoral que le permitía gobernar y a las derechas no. ¿Qué quiere un gobernante? Seguir gobernando, supongo. Vamos a ver: su programa electoral, ¿se firma ante notario, con responsabilidades penales si no se recoge algo esencial en él y luego aparece ese algo esencial y lo aplica su gobierno? Me parece que no. ¿No estamos en un sistema parlamentario en el que cada cual pacta con quien le plazca? Sí. Entonces, ¿cuál es el error de Sánchez? ¿Cuál es su pecado?

¿Ha dicho Sánchez que no va a respetar la Constitución? Aún no se lo he oído decir. ¿Lo que está haciendo es vulnerar la Constitución? Millones de personas dicen que sí, millones de personas afirman que no. Lo que ayer era delito, hoy no lo es -decisión del Ejecutivo y el Legislativo, ambos legales-, ahora eso lo tendrá que ratificar el Tribunal Constitucional. “Oiga, es que el cabeza del TC es un amiguete del presidente”. ¿Lo ha puesto ilegalmente? Si así fuera, ¿por qué está ahí?

Le tocaría por tanto intervenir al máximo garante de la Constitución. Entonces volvemos al rey y su discurso de Nochebuena 2023. Majestad, si está usted viendo que Sánchez vulnera la Constitución y se refiere a él cuando habla de unidad, ¿por qué le dio permiso para que lo votaran presidente? Y, ¿por qué aceptó usted que prometiera sobre la Constitución que iba a cumplir la Constitución si no iba a cumplirla? El monarca mismo lo respondió: hasta el rey tiene que someterse a la Constitución. Y el rey lo que hace es lo que ha hecho, es decir, el rey defiende la Constitución no defendiéndola. El rey no se llama Luis XIV, el Rey Sol, siglos XVII-XVIII; es Felipe VI de España y está en el siglo XXI, tercer decenio, más cercano a la sombra que al sol de España o, mejor dicho, entre sol y sombra. Se halla en tal situación según la Constitución que persigue protegerlo a él y a toda la Constitución misma.

Entonces, ¿es el pueblo el culpable por votar lo que ha votado? No, el pueblo propone y los partidos disponen, eso de que el pueblo manda queda muy bonito pero nada más, mandan los grandes poderes y mandan las estructuras políticas que a su vez están dominadas por nomenclaturas que dicen quién sale y quién no sale en la foto. Como la mayoría quiere salir en la foto el resultado de acudir a las bases es el que es: yo con mi señor y en contra de lo que me diga porque opinando así le doy sentido a mi vida y conservo mis influencias, pocas o muchas.

Vamos, que el discurso del rey estuvo bien si lo consideramos un discurso para la ocasión. Si llega a ser una rueda de prensa con preguntas ahí hay tiempo para rato y no digamos si se tratara de la defensa de una tesis doctoral. Los asuntos esos del paro y de lo mal que lo están pasando muchos -otra vulneración constitucional-puede guardarlos su Majestad para 2024 y años venideros. Lo de la Constitución como factor de unidad habrá que verlo. Tiene razón porque no hay nada más torpe que romper la marca histórica de un colectivo para que la empresa entre en suspensión de pagos y desaparezca. Pero esto es España, aquí dominan los rencores desde hace siglos, no las razones. Y ahí seguimos. A ver qué hace Sánchez.