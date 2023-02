Que sí, que ya me sé la lección, c...

Los públicos van dejando poco a poco la televisión en abierto y se pasan a las plataformas con sus series gringas en su mayoría. Espero que les vaya bien, yo tengo la oferta básica de Movistar que, básicamente, es una porquería en lo que a cine se refiere. Pagando el wifi casero te dan -es un decir- una serie de canales de los que se pueden aprovechar los de todonoticias y poco más. El canal de historia se ha convertido en un anecdotario. Ahora bien, para los canales todonoticias hay que saber inglés y francés perfectamente, lo cual no es mi caso. Por fortuna, como ya lleva uno muchos años en esto y leo al día decenas y decenas de noticias, análisis y artículos, con frecuencia, sólo con imágenes y palabras o frases sueltas que entiendes, sabes de qué están hablando y con qué intención que es la de siempre: nosotros somos los buenos y lo que no sea UE o USA o son los malos o sospechosos.

Los canales de cine son tremendamente reiterativos con un adoctrinamiento que muchas veces no soporto; con un creerse que eres idiota que tira para atrás. Repiten las películas una y otra vez con fondos comunes. El canal TCM lleva una temporada de propaganda feminista a rebosar. Que ya lo sé, que ya lo sé, que los hombres somos los malos, idiotas que no nos damos cuenta de nada y las mujeres las nuevas heroínas que conducen desde un seiscientos hasta un Leopard pasando por un Boeing 737 y no tienen que utilizar ya el desodorante Fa, frescor salvaje de los limones del Caribe, que decía la publicidad, porque nunca las abandona el desodorante. Ya lo sé, no me cuenten más la misma película que ya me he aprendido la lección. Seré bueno, palabrita del Niño Jesús.

Que ya sé que los nazis son idiotas de remate y los soldados de USA inteligentes y valerosos que sufren pero ganan. Llevo así desde los tebeos de Hazañas Bélicas y lo que te rondaré morena. Los soldados nazis se parecen a los indios del Oeste americano: nunca hablan, no tienen ni voz ni voto, están ahí para que los extermines sin piedad como si fueran personajes de un videojuego. Están ahí como los malos de las películas del Oeste, que se colocan encima de un tejado a cuerpo descubierto con un rifle y la intención de matar a los buenos y tardan una enormidad en apuntar y apretar el gatillo con lo cual los buenos que son más rápidos los liquidan en un plis plas y caen aparatosamente desde el tejado a darse el carajazo de turno. Es curioso esto de las caídas de los malos en las películas: a veces les endosan un tiro en el corazón y aún tienen fuerzas para caer gritando cuando se supone que van muertos por el camino. Esto pasa tanto si se despeñan desde el tejado del saloon como desde lo alto de un rascacielos. Yo creo que se debería elaborar una tesis doctoral sobre el arte de morirse en el cine. Porque eso es arte.

Que ya sé también que los judíos son buenos por naturaleza. Pues no pasan veces Los Diez Mandamientos, Éxodo, Quo Vadis y otras. Ya Barbra Streisand se está encargando continuamente de hacer de cara visible judía como si fuera la Isabel Preysler de Porcelanosa. No se preocupen vuesas mercedes que también esa lección la tengo introyectada por mucho que de chico me dijeran que los judíos mataron al Señor que era judío también.

Los canales de televisión en abierto los rechazo por sistema, odio la publicidad, esa gente siempre artificialmente contenta de los anuncios acaba no por alegrarme la vida sino por amargármela porque no es posible tanta felicidad. Y además hay que aguantarlos veinte minutos en los cortes de las películas. Hace bastantes años un director de cine italiano, creo que era Fellini, se quejaba de que los anuncios interrumpieran las películas y decía: ¿Acaso las misas las interrumpen los anuncios?

Las cosas han cambiado pero no crean que mucho, ahora además de los malos de antes, hay otros malos y a los malos de antes los han suavizado, a veces hasta convertirnos a nosotros, los buenos, en los malos. Es otra forma de dominar más sutil, en la vida real siguen perdiendo los de siempre.