¿Qué son unas vacaciones?

No recuerdo unas vacaciones pagadas en mi vida, de esas de playa o montaña durante al menos una semana. Mi madre ya me preparó para eso cuando era niño, que no vi jamás el mar ni la sierra. En los años sesenta, en Palomares del Río, los que se lo podían permitir se iban a la Higuerita, la playa de los pobres. Los que nos quedábamos en el pueblo nos bañábamos en algún caño o en aquellas albercas de las huertas que apestaban a perros muertos y en las que te tenías que bañar con ranas y culebras de agua que hacían mandados. El Gobierno debería premiarnos a los niños de aquellos años del franquismo con unas vacaciones de quince días, como mínimo. En la Higuerita mismo. Mientras Sánchez se lo piensa, podría planteárselo el Ayuntamiento de Palomares. Estoy convencido de que aquella precariedad influyó negativamente en mi personalidad. Nunca entendí bien que por ser un niño pobre me quedara sin conocer el mar. Lo conocí ya con 17 años, en San Pedro de Alcántara (Málaga), a donde fui a trabajar de empapelador. Llegamos al pueblo por la tarde y nada más soltar la maleta en la pensión pregunté que por dónde se iba al mar y me fui solo. Cuando me vi frente a aquella inmensidad de agua, vulnerable y muerto de miedo, reconozco que no fui capaz meter los pies en el agua. Lo intenté, pero se me vino una ola encima y pensé que era un monstruo que quería tragarme. Otro gallo me habría cantado si de niño me hubiesen llevado a la Higuerita, aunque fuera en un carro conducido por El Burri. Medio siglo después el presidente del Gobierno y los ministros se van de vacaciones a mi costa, después de quitarme la mitad de lo que gano al año como trabajador autónomo. No se lo creerán pero no me puedo ir una semana a la playa porque si dejo de ganar dinero me comen las moscas a final de mes. Y si yo no puedo, que tengo unos ingresos aceptables, está claro que hay millones de criaturas en España que no se pueden ir ni al pantano de la Minilla con una nevera y la caña de pescar. Pero el presidente y los ministros sí se van, esté cayendo la que esté cayendo. Y encima los votan. Yo no, solo les deseo que se les caiga la piel a pedazos de tanto sol.