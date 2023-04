¡Qué suerte he tenido de nacer aquí!

Me llegan mensajes realmente desalentadores que, sin embargo, me hablan de la suerte que he tenido de nacer donde he nacido, a pesar de todo lo que me quejo. Recuerdo la canción recitada de Alberto Cortez, “Qué suerte he tenido de nacer”, y le plagio el título para esta columna. Sólo puedo vivir plenamente la letra de aquella canción si tengo mis necesidades cubiertas. Y las tengo. Asegura el mensaje que conservo en mi móvil que, si poseo mi propia casa, como tres veces al día comidas completas, bebo agua limpia, cuento con coche propio, Internet, móvil, y he podido ir a la universidad, me encuentro entre ese porcentaje mundial de menos del 7% de habitantes del planeta que han podido acceder a tales privilegios que las leyes elevan a derechos para no cumplirse.

Y añade la comunicación que alguien de confianza me ha remitido que, si supero los 65 años, más satisfecho aún tengo que estar porque si no dejé este mundo antes de los 64 no me ocurrió como a 92 personas que de cada 100 se mueren a los sesenta y pocos. Desde la red internacional de profesores de comunicación y periodismo Sembra, numerosos colegas de América Latina me hacen saber que sus alumnos han caído en estados depresivos y de ansiedad. Uno de esos profesores indica que un alumno le dijo que lo que deseaba era tirarse al vacío desde la ventana de la clase -un cuarto piso- y que le ayudara a hacerlo. Como suele decirse, esta situación se ha agravado con la pandemia, pero, eso, agravado, ya existía, este mundo es tremendamente injusto y competitivo, supera a muchas resistencias humanas y, para colmo, no estamos enseñando a resistir a los niños ni a los jóvenes.

En España, los que contamos más de 60 inviernos, hemos tenido a unos abuelos que trabajaban de sol a sol y a unos padres que vivieron la guerra civil. Nosotros protagonizamos la transición de una dictadura a una democracia y otros mayores que nosotros vivieron más a fondo que nosotros la clandestinidad. Por regla general, fuimos a la mili, nos buscábamos la vida y nuestros padres nos agarraban de una oreja y nos llevaban al tendero de la esquina si éramos vulgares “ninis”. Tal cantidad de circunstancias o te matan o te hacen más fuerte. No sucede igual con la niñez actual y la juventud, no las educamos en la resiliencia -ni tanto como antes ni tan calvo como ahora-, y eso que estamos en un momento de destrucción de puestos de trabajo con la Inteligencia Artificial al tiempo que nacen otras tareas pero para los muy especializados porque tarde o temprano casi todas las labores de los camareros las podrán desarrollar las máquinas también como en estos momentos escriben noticias y hasta crónicas deportivas.

Y ahora, dicho lo anterior, este privilegiado que ha tenido la suerte de nacer donde ha nacido, sale a la calle y le ocurre algo. Voy conduciendo y una de las ruedas delanteras de mi auto roza con un bordillo de acera o metálico, no sé. De inmediato, la rueda queda rajada y se vacía en un instante. Como estoy en un mundo tan avanzado, llamo al seguro que para eso lo pago. De un algoritmo paso a otro, me hablan unas cuantas máquinas que me van pasando de unas a otras conforme pulso teclas. Me cuentan asuntos que son paja para la urgencia que llevo. Me indican si quiero que me localicen por satélite sobre la base de mi situación que eso lo chiva mi móvil. Les digo que sí. Pasa el tiempo y nadie me llama, nadie me localiza. Llamo de nuevo, otra vez de máquina en máquina, hasta que decido dejar la telelocalización y me pongo en contacto con una persona que, a su vez, me manda una grúa. Llega a los 60 minutos, según mensaje que me envían al móvil. El experto en estos asuntos arriba por fin adonde estoy y retira la rueda siniestrada. Cuando va a colocar la de repuesto, que era la primera vez que la usaba, resulta que no es de la marca de mi auto. “¿Su coche es nuevo?”. “No señor, de segunda mano, como se ha dicho siempre”. “Entonces le han puesto una rueda de otra marca de coche”.

El mecánico carga el coche en su grúa y yo me monto con él para que me deje cerca de casa, a mí, a mi mochila y a todas las bolsas de Mercadona donde llevo la compra que acababa de hacer. El mecánico está tratando de conectar con la aseguradora para dar el parte correspondiente, pero le salen música y robots parlantes. Se empieza a desesperar el hombre. Llego a mi destino, nos bajamos mi mochila, las bolsas y yo y el hombre se va cabreado, intentando conectar con la aseguradora, llevaba bastante tiempo intentándolo.

Es una pequeñísima historia que nada tiene que ver con los padecimientos y las miserias que he visto por ahí por esos mundos. Incluso nada es en comparación con la desesperación en el terreno de la sanidad que tenemos. Los ricos también lloran. Comprendo que he tenido una enorme suerte de nacer donde me han parido. Sin embargo, me acuerdo de un chiste que me gusta mucho en su simplicidad. Un monasterio en el que quedaban cinco o seis monjes contando al abad. El cocinero sirve la sopa en la cena. Está muy caliente. El abad le da un sorbo, se quema la lengua, mira al cocinero y le dice: “Con los poquitos que somos y la mala leche que tenemos”. Pues eso: somos una ridiculez los privilegiados del planeta en comparación con los jodidos y cómo nos complicamos la existencia.