Manuel Azaña Díaz fue un político, periodista y escritor de Alcalá de Henares, que presidió la Segunda República desde 1936 a 1939. Mi abuelo materno no hablaba mucho de política, pero recuerdo escucharle decir que cuando llegó la República, en 1931, con Azaña de presidente del Consejo de Ministros, cuando los jornaleros de los pueblos de la provincia de Sevilla iban a las plazas cada mañana a buscar las peonadas que daban los caciques, y como en los pueblos se conocían todos, solían decirles a los republicanos: “Que te dé trabajo Azaña”. Ser republicano era un problema para llevar el pan a casa. O sea, ser de una ideología concreta, sobre todo si eras de izquierdas. Noventa años después, si los que gobiernan en los pueblos saben que simpatizas con Vox o el PP, se reducen tus posibilidades de encontrar trabajo en el Ayuntamiento, si gobierna la izquierda. Suele ocurrir lo mismo si manda la derecha, con los obreros de izquierdas. Es decir, que todas las ideologías son un problema, y a la vez una ventaja, cuando buscas trabajo.

El enchufismo en Andalucía es tremendo, sobre todo en la etapa de gobiernos socialistas. Conozco casos sangrantes, pero hubo uno que me llamó la atención. En un pueblo andaluz eligieron de candidata a la alcaldía a una señora que tenía un buen trabajo. Confiada en que iba a ganar las elecciones, dejó el trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a ser alcaldesa. Se estrelló en las urnas, pero la enchufaron en la Diputación de su provincia y ahí sigue. Sin la menor duda, por ser militante de un partido político. Pero no queda ahí la cosa. Ahora utiliza el cargo para presumir a diario en las redes sociales de las ayudas que logra para su pueblo, seguramente porque pensará volver a intentarlo. Estos son los que viven en España, los que se arriman a los partidos con posibilidades de gobernar el país, una región o un pueblo grande. Si la ideología viene con un buen enchufe, con un puesto de trabajo o un cargo, miel sobre hojuelas. Por eso hay quienes son socialistas y si no hacen carrera se van a otra ideología más rentable, en ocasiones totalmente distinta. Estos son mis ideales. Si no le gustan, tengo otros.