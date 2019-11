Que venga ya la Navidad

Palomares del Río olía a Navidad nada más entrar noviembre. No es que adornaran el pueblo, porque entonces había pocas luces –en casa, ninguna–, pero se hacían candelas y las dos o tres tiendas olían ya en ese mes a los dulces propios de estas fiestas y a pollos de engorde. Mi madre preparaba un cajón de madera o una caja de cartón para ir a la casa de la socialista Carmen Pichardo a por los dulces. Esta mujer fue la primera alcaldesa de la democracia en Andalucía y trabajó con mi madre en el almacén del Pollo, de Coria del Río. Cuando se acercaba Nochebuena íbamos a por los dulces y era algo ceremonioso, como un rito. Imagínense a tres niños con todos los dientes, de no comer dulces, viendo cómo doña Carmen y doña Pepa, la sindicalista y mi madre, iban contando los sellos del Molino y canjeándolos por garrapiñadas, cortadillos, mojones de perro, tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta y mantecados de Estepa. Al llegar a casa, mi madre nos sacaba un platito y luego guardaba el resto de la caja en el ropero y bajo llave. Nos daba también un dedal de anís para que fuéramos entrando en ambiente, y todo esto un mes antes de Navidad. En casi todas las casas criaban un pollo o un pavo para Nochebuena y me dedicaba a visitarlos en los corrales para consolarlos. Ellos sabían perfectamente que iban a ser sacrificados en esos días y lo aceptaban estupendamente porque se habían criado en eso, una costumbre quizás ancestral en Andalucía. El que criaban en casa me consolaba a mí cuando me veía triste. “Venga, Manolito, no te apures que estas cosas son así. Al fin y al cabo, como eres el más comilón de todos siempre habrá algo de mí en tu interior”, me dijo un año. Era duro comerse un muslo del pollo horas después de despedirme de él en el corral. Pero la Navidad era también alegre y reinaba la felicidad en el pueblo. Había poco que comer, pero no íbamos al Mercadona porque no existían aún los supermercados en los pueblos, sobre todo en las localidades. Un buen guiso, con garbanzos del rebusco, el pollo de engorde, una botella de vino de la taberna de Mariquita Méndez y dulces. Ese era el menú. Había candelas en las hijuelas y sonaban campanilleros y villancicos por las calles. En el cuartel de la Guardia Civil ponían un portal de Belén y cuando íbamos nos daban en la puerta una copita de anís y unas tortas, de las que no dolían. Y a veces sonaban también campanilleros dentro del cuartel. La Navidad era un espectáculo en el pueblo, unas fiestas que se vivían con enorme entusiasmo y devoción. El Niño de Dios era siempre muy bien recibido, y del padre nunca supimos casi nada. No hizo falta porque en Palomares había espíritu navideño. Y es esto lo que se echa falta en estos tiempos, espíritu navideño, luces ya en noviembre, olor a dulces caseros propios de estas fechas y niños consolando a los pollos de engorde ante la matanza.