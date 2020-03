Los medios de comunicación no sólo tenemos que informar de la crisis del coronavirus, también tenemos que concienciar a la sociedad.

Todavía hay muchos que se toman esto a cachondeo. No se dan cuenta de la realidad que estamos viviendo y de lo importante que es parar el virus.

Estas dos semanas van a ser cruciales para contener al Covid-19. Los gobiernos autonómicos y central están poniendo de su parte, pero nosotros también tenemos que ser responsables. No podemos esperar a que nos digan lo que tenemos que hacer. Lo sabemos perfectamente.

Estos días hay que cuidarse y tenemos que quedarnos en casa. No lo hagas por ti, hazlo por tus padres y tus abuelos, las personas mayores que te rodean y por esos pequeños que están indefensos. Tú vas a pasar un mal sueño, pero ellos puede que no lleguen a despertar.

En los próximos 14 días se espera que venga el punto crítico y es fundamental no saturar los hospitales y la única forma de no hacerlo es no contagiándose. Parece fácil, pero siguiendo con nuestra vida normal no lo conseguiremos.

Veremos medidas que nunca antes se han tomado. Todos los medios sanitarios privados se van a poner a disposición de lo público para poder contenerlo. Las hermandades están siendo responsables y suspenden todos sus actos y cultos. El Consejo ídem.

El Coronado y el Tremendo volverán a abrir y nos echarán más cervezas, pero estas dos semanas, lo aconsejable es cerrar el grifo. Por eso, quédate en casa.