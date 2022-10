Queipo me importa un bledo

Si le preguntásemos hoy mismo a mil españoles cuáles son los problemas que no les dejan dormir, ¿creen que uno solo diría, que el hecho de que Queipo de Llano esté aún enterrado en la Basílica de la Macarena? No, sin ninguna duda. Los restos del monstruoso general franquista cabrían en una caja de zapatos de pitufos. Personalmente me importa un bledo dónde están enterrados los de ese sujeto. Ahora lo que me quita el sueño es qué va a ser de mí, de todos, si no llueve, si no acaba la guerra de Putin o si dentro de unos meses voy a tener un techo bajo el que dormir y algo en la nevera para sobrevivir. Lo que hagan con Primo de Rivera o Queipo de Llano no me interesa lo más mínimo. Es más, como ciudadano me molesta que nos gastemos dinero en mudar sus huesos de sitio. El Gobierno más gastoso de la democracia, del país de Europa donde más cara pagamos la luz y donde más paro y pobreza infantil hay, anuncia que van a mudar de sitio los restos de dos señores que dejaron de existir hace décadas y que ya no tienen nada que ver con nosotros. Están en la historia y pertenecen a ella y a los historiadores. Lo han anunciado, casualmente, coincidiendo con la subida de los sueldos de los señores diputados, incluido el del presidente, que cobrará ahora 90.000 euros. Dicen que es una miseria, en comparación con lo que ganan los presidentes de otros países. Pero, ¿cuánto ganaba Sánchez en su anterior trabajo? ¿Y cuánto ahorra de su sueldo actual? Porque gastar, gastará bien poco. El Estado me quita la mitad de lo que ingreso como autónomo y, por tanto, no puedo ahorrar nada al año. Como para que me quite el sueño el hecho de que en la Basílica de la Macarena esté enterrado un golpista criminal que ya ni apesta. El mismo presidente del Gobierno ha dicho que hay más de dos millones de niños pobres en España, la inmensa mayoría surgidos bajo su mandato. Dos millones más de niños pobres desde que llegó a la Moncloa. Pero ellos, los del Gobierno, se suben los sueldos mientras nos planifican ya el invierno, aconsejándonos que apilemos leña, que saquemos las mantas de sofá y que miremos por el agua. Si hay que sacrificarse se hace, pero ellos no tienen ningún gesto para dar ejemplo de austeridad. Seguimos aumentando de manera inexplicable el gasto público y, por tanto, engordando la deuda del Estado. El que venga detrás, que arree, dirá Sánchez.