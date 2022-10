Querido Loco de la Colina

Dice cosas este loco

que no saben a cordura,

pero a locura, tampoco.

Te fuiste y no hemos podido hacer ese programa del que me hablaste en Las Cabezas de San Juan cuando te dieron la Yerbabuena de Plata, festival de flamenco que tuve el honor de conducir desde el escenario. Un mes estuve sin dormir, solo de pensar que me llamarías un día para hacer algo juntos por el flamenco, pero nunca me llamaste. Quizá era una perita en dulce demasiado apetitosa para tan humilde plumilla de Arahal. De niño, en Palomares del Río, soñaba con la locura de escribir de lo que fuera. Ya en Sevilla te escuchaba por las noches en Radio Nacional y a veces soñaba despierto con que algún día me llamarías para que te escribiera guiones, como Javier Salvago o Paquiño Correal. Pero jamás me llamaste, Jesús. Acabé sabiéndome de memoria la fábula de La zorra y las uvas, diciendo cada noche aquello de “esas uvas están verdes”, por no poder alcanzarlas, que ha sido la historia de mi vida. He logrado hacer realidad muchos sueños, pero ya ni siquiera sueño: solo espero un final digno, camino del garaje. Te has ido, Jesús, sin hacer realidad el viejo sueño de aquel niño que hablaba con los olivos y que viajaba en las nubes porque no tenía ni para el autobús. Te has ido y me has dejado el corazón como un tomate podrido estrujado contra la tierra. Te adoraba, a pesar de tus cosas, de esa ojana tuya tan flamenca, de Cádiz, que es siempre una ojana buena, como la de Ignacio Espeleta, El Beni o Chano Lobato. ¿Te acuerdas lo que nos reímos una tarde con Amós, el hermano del Beni, en Radio América, recordándote lo que le debías? ¡Ay, Jesús, qué tristeza! Qué duro es ir perdiendo las referencias, a los maestros, a esas personas que, como tú, hacían soñar despiertos a los niños pobres. Ni siquiera sé cómo ha sido de duro el trance de pasar de un lado a otro en esa residencia de Ubrique que era como un puñal clavado en la espalda de nuestras conciencias. Ni quiero saberlo, maestro. Cada día me gusta menos una tierra, la nuestra, que trata a veces tan mal a sus hijos más ilustres. Nadie se acuerda de los locos que mueren hundidos en su locura. De los genios fracasados que nos hicieron felices con sus genialidades. De los que les han dado sentido a nuestras vidas. Ayer hubo canales de televisión que no abrieron sus informativos con la noticia de tu muerte, quizá porque la actualidad estaba más en los cuernos que le han puesto a Tamara Falcó. Los locos, Jesús, solo abren los telediarios si son de los de la ojana chunga.

A mí me llaman el loco

porque siempre voy callao.

Llamarme poquito a poco

que soy un loco de cuidao.