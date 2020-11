¿Quién nos devolverá la salud social?

Las medidas se toman aprisa y corriendo por la desesperación, y se entiende, pero no pasa nada por rectificar. Lo digo porque no es lógico que el pequeño comerciante -el que vende zapatos, ropa deportiva, móviles o lencería-, el autónomo de toda la vida (de la suya y la nuestra) tenga que perder casi media jornada de clientela como sacrificio por la pandemia y en cambio las grandes superficies que no nos han dado nunca ni los buenos días puedan acumular a cientos de gentes que pasean por ellas a falta de otras alternativas. Si el criterio es la salud, como debe ser, no podemos perder de vista la lógica, porque la ilógica de que el personal se concentre en los negocios de las multinacionales va a acabar con la salud de muchos de nuestros vecinos, que dependen lisa y llanamente de no morirse de hambre. Y algo peor: con la salud social una vez que todo esto pase. Porque pasará. Y la salud maltrecha y colectiva no nos la devolverá nadie por internet.

Tan importantes son las normas como sus consecuencias y derivadas. Porque es fácil decretar que los comercios no esenciales tengan que cerrar a las seis de la tarde. Lo que no es tan fácil es entender que esos negocios sí son esenciales en las vidas de quienes tienen que echar el cerrojo justo cuando tanta gente podría entrar a salvarles la caja porque de esa caja dependen tantas bocas. Es fácil decretar que los bares cierren a las seis de la tarde. Lo que no es tan fácil es evitar que tanta gente monte sus propios bares por su cuenta, sin tanta medida de seguridad ni tanto escrúpulo, por la sencilla razón de que no dependen de ellas, como sí le ocurre al hostelero profesional. Es fácil haberse llevado la primera ola de la pandemia clamando por el control gubernamental. Lo que no es tan fácil es mejorar la situación de la región cuando ya se tienen las competencias. Es fácil, en definitiva, ver los toros desde la barrera. Lo otro, no tanto.