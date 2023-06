¿Quién nos muestra el futuro que queremos construir?

Creo que la cultura actual carece en ciertos aspectos de una visión que haga ver el futuro que queremos construir y, de consecuencia, qué hacer para entenderlo. No es que falten señales, pero casi siempre pasan desapercibidas. Sin ir más lejos, el 3 de octubre de 2020, Francisco en la ciudad de Asís firmaba la encíclica “Fratelli Tutti” (Hermanos todos en español). Esta encíclica es un discurso sobre «dónde» queremos ir y el “por qué” es necesario ir juntos. La carta es muy rica en perspectivas y en ella podemos encontrar muchos mensajes que cuestionan el presente, que cuestionan el “hoy”, lugar de vida cotidiana, de acción, no siempre meticulosa y constante. Me llama la atención como el Papa, en muchos apartados, analiza en detalle las disfunciones de la vida política, la crisis de representación, la gestión incierta del cambio histórico, los peligros de la comunicación social inclinada a lógicas ajenas al bien común, y recoge estas críticas bajo los títulos de populismo, utilitarismo liberal e individualismo rapaz y egoísta.

Estas y otras, son las distorsiones del presente; políticas que tuercen o desequilibran, presentan o interpretan de manera demagógica hechos e intenciones; deforman la realidad vital de modo intencionado y nos impiden planear un futuro mejor y un mundo mejor, poniendo en movimiento una máquina engañosa para obtener consentimientos efímeros, que solo sirven para consolidar el poder de egocéntricos autócratas.

La única manera de desactivar tales manejos es activando la fraternidad, creando una cultura en la sociedad civil que permita impulsar nuestro “ser hermanos” en la familia humana.

Las páginas de la encíclica están motivadas por Francisco de Asís. De este santo dice que “fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna”, porque «sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre». Creo que el Papa de alguna manera nos quiere transmitir algo: que los demás hagan lo que quieran, nosotros pongámonos a trabajar y al servicio del bien común. ¿Qué quiere decir esto en nuestro día a día? Pues significa incluir, integrar, resolver. Por eso mismo, desde OSDHI intentamos cada día dar a conocer historias y experiencias positivas e influyentes capaces de conducir a la humanidad a la fraternidad, a la paz y, de consecuencia a la unidad.