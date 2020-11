¿Quién quiere mi Navidad?

Ojalá todos los ciudadanos del mundo pudiéramos disfrutar este año de la Navidad, comer juntos, abrazarnos, besarnos, rozarnos..., pero va a ser que no. El presidente del Gobierno no tendrá problemas porque se irá a algún palacete o finca, con sus amigos de la infancia a costa del Estado, y aquí paz y después villancicos. Millones de españoles a lo mejor no van a tener para cenar algo especial en Nochebuena y Nochevieja. Mi Navidad se la doy a quien la quiera. Mis mascotas y yo ya hemos acordado que no habrá nada especial en casa, como si esos días fueran los del resto del año. No tenemos nada que celebrar. Lala y Rubio quizás sí, porque parieron ocho lindos gatitos entre las dos y seis fueron colocados en casas estupendas donde los miman como si fueran los únicos gatos del mundo. Los dos restantes, Yeli y Nino, se quedaron en casa y están preciosos. Uno de ellos metió el otro día una rata en mi despacho, el hijo de su madre, creo que como ofrenda a mí por el cariño que les doy. Un detalle, sin duda. Rubio es una hembra, como Lala. Creí que era un machito y le puse Rubio, porque es de ese color. Una mañana le vi mucha barriga y al mes trajo gatitos a este mundo, cuatro. Empecé a llamarle Rubia, pero ni me miraba. Claro, se pensaba que no iba con ella. Regalo mi Navidad porque este año no la necesito, de verdad. Tampoco la necesitaba el año pasado, pero se encartó vivirla con amigos, vecinos, y al final estuvimos a gusto. Eso sí, nada de villancicos ni fiesta por bulerías. Este año está siendo tan duro en todos los sentidos, en todos, que solo podría poner un árbol de Navidad con lucecitas apagadas y una estrella estrellada y sin un destino claro. Una estrella que no iría a ninguna parte. El Portal de Belén sería un pueblo fantasma, de esos de la España vaciada. El jamón saldría rancio y las gambas con mal color, cadavéricas. Al aguardiente se le iría el dulce y los mantecados, aunque fueran de Estepa parecerían de Pensilvania. Ni la leña ardería en la chimenea, de lo fría que está. Por tanto, regalo mi Navidad, mis pantalones de estreno y los zapatos que ni saqué de la caja el pasado año. Veré lo que puedo reunir y lo donaré a alguna asociación benéfica de la Puebla del Río, donde vivo, porque seguro que hay alguna familia pobre que querrá pasar una Navidad como Dios manda. Regalo mi Nochebuena y mi Nochevieja porque, además de lo ya expuesto, hasta para divertirse hay que tener ganas. Anoche intenté escribir un villancico y solo me salió un soneto tan triste que no sonaba a nada. Y para no sonar a nada, mejor será dejar la Navidad para años mejores, que vendrán. No les quepa la menor duda.