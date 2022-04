¿Quién salva a «Sálvame»?

Leo en el portal prnoticias el tema que hace poco destapó el diario El Mundo. Parece que un tertuliano del programa Sálvame tiene un amigo policía ya jubilado que le ha filtrado asuntos judiciales que afectan a más de 140 famosos. Se está investigando el asunto por parte de la policía, remontándose a 2018. Algunos de los comunicadores del programa se han ido de él y la empresa que lo cocina, que es la productora La Fábrica de la Tele, por supuesto afirma eso de que “a mí que me registren”, esto es, que no sabía nada del asunto.

Por lo que leo, se trata de filtrar fichas policiales y judiciales de famosos, me imagino que para ganar dinero a costa de las debilidades humanas que todos tenemos, pero unas valen más que otras y otras mucho más que otras. Cada uno hace lo que puede para vivir y hay quien vive como esos gatos que veo por la noche buscando algo de comer en los contenedores de basura. Pobre gente, por mucho dinero que logren no son más que gatos callejeros y si los trincan peor todavía porque si no los agarran al menos pueden aplicarse aquello de que las penas con pan son menos penas y se puede uno autosugestionar y creer que lo que ejerce es un servicio público cuando en realidad está fabricando porquería para que la parte menos exigente de la sociedad esté a gusto. Es un servicio, sí, pero menuda realización personal conlleva como te dediques demasiados años a la faena.

La faena se llama lograr “revelación de secretos” que están bajo protección policial y judicial. Nada del otro mundo. En el fondo, me parece un trabajo de mucha utilidad científica, nos permite investigar cómo medio mundo critica al otro medio y todo el interés que la masa encierra por saber cuchicheos de las personas que arropa o rechaza, acaso porque no tiene la misma fama y dinero que ellas. Manda narices que por buscar secretos que los mismos famosos pueden vender -y lo hacen con frecuencia- para vivir del cuento y de la curiosidad de los demás que necesitan llenar sus vidas con algo, encima te caigan tres años de cárcel, por lo menos. No sé si a estos presuntos buscadores de porquería habría que darles una medalla, meterlos en la cárcel o, para sintetizar, meterlos en la cárcel con una medalla al mérito del trabajo maloliente.

Me recuerda el asunto, a pequeña escala, al escándalo de las escuchas ilegales que en 2011 protagonizó el semanario sensacionalista inglés The News of the Word. Aquello se demostró cierto y hubo condenas, despidos, deserciones y hasta cierre del semanario. La policía filtró a los periodistas datos personales, como teléfonos de famosos, y no eran agentes jubilados sino en activo. Pero también vi y sonreí ante el teatro democrático que es la democrática Inglaterra. El dueño del medio era Rupert Murdoch, magnate mediático, a través de su empresa News Corporation. En Inglaterra le llevaba los negocios -y los lleva- su hijo James. El Parlamento llamó a declarar a los propietarios, llegó don Rupert, declaró, pidió perdón ante la Cámara, dijo que cerraba el periódico y agarró su avión para irse de vuelta a EEUU donde controla la cadena Fox y el diario The Wall Street Journal. Nada de condena por ser responsable civil subsidiario o algo por el estilo. Murdoch ha pagado parte de las campañas electorales a presidentes republicanos y la Fox era de los pocos medios que no ponían verde a Trump.

Ahora, a Sálvame lo podemos salvar nosotros, no dejándolo de ver, convirtiéndolo en patrimonio nacional del pensamiento chismoso y escribiendo mensajes diciéndole a sus realizadores: “me gusta mucho vuestro pograma”. Y por supuesto que Change nos mande al email un mensaje sensiblero, que nos destroce por dentro y nos haga firmar su continuidad por el bien de nuestras almas.