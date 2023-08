¿Quién se quedó con el tercer carril del puente del Centenario?

Corría el final del año 1.991 cuando varios periodistas de la época fuimos invitados en el pabellón de España para conocer como quedarían las infraestructuras de lo que un año después sería la Exposición Universal del 92. Allí nos encontramos con maquetas planos y simulaciones de la ciudad de cara al acontecimiento. Por cierto, que son las mismas infraestructuras que tenemos hoy día tras muchos más años, y con cientos de miles de coches más, que en aquella época y que cada día se juegan la vida para no tener un golpe. El día que ocurre el siniestro, el atasco de la ciudad es apoteósico, sea el golpe en cualquier lugar. Quienes tienen que subir o bajar de Sevilla al aljarafe por la Avenida de Juan Pablo II o aquellos que vienen del Aljarafe para circular hacia el charco de la pava o el Tardón es una auténtica odisea y que solo ocurre aquí, cada uno por su carril y tener que cruzar todos para buscar nuestro destino, menos mal que todos nos conocemos y poco mas o menos somos como una familia que nos respetamos y no ocurre nada. Este punto para aquellos que vienen de fuera y no pertenecen al círculo automovilístico- familiar, ponen el grito en el cielo, vamos una vergüenza que llevamos con dignidad. En una red social hace días se publico los cortes que se producen cada noche en el famoso puente del centenario. Este puente esta con remiendo de todo tipo y con atascos que son la estampa de cada mañana, mediodía o tarde. En la célebre presentación de final del 91, vimos como la maqueta de ese puente era de tres carriles para cada sentido y en el mismo puente uno más reversible, pero eso quedó solo en la célebre maqueta, pues todo ello y por obra de no sé quien desapareció y el puente cuenta con dos carriles y uno reversible. Un carril vale una pasta considerable y no se a quien le solucionaría la vida el dinero del célebre carril .Ahora los cortes de tráfico son para los tirantes que ya les hacia falta. Si hablamos de la SE 40, eso ya es vergonzoso. Primero un túnel para cruzar el Guadalquivir, después un puente y al final nada de nada. Una vía parada que no avanza y es que la poca vergüenza de toda la clase política que no saben cómo meterle el diente al tema de las rondas de circunvalación de grandes ciudades están a la orden del día. Así podríamos estar mucho tiempo, la actualidad da para esto y más, pero lo dejaremos para otro día. Recuerdan los famosos atascos en el cruce de la gota de leche, ese al menos se solucionó, tras varios años de la celebración de la Expo y aunque los atascos siguen hoy son un poco menores. Otro día comentaremos la entrada o salida a Huelva, otro remiendo donde las cabezas pensantes crean carriles donde todos terminan en una sola salida para Mérida, otra para Cádiz y dos para Sevilla. Y no quiero ni pensar que el actual alcalde de Sevilla ponga en marcha las obras prometidas en la campaña, será el no va más, menos mal que son promesas electorales y no se cumplirán, a eso estamos ya acostumbrados. Nunca veremos el soterramiento de la zona del Paseo de Colon.