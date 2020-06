¿Quién tiene un plan?

Los gobiernos españoles -aquí que hay por lo menos docena y media- piden a la ciudadanía una utópica responsabilidad contra posibles rebrotes que ya comprobamos por todas partes, en esta antesala del gran rebrote que se espera. Pero uno camina por la calle asombrado de ese contraste cada día más hiriente entre la teoría y la práctica, entre lo que dicen las normas para nada y la realidad para todo de quienes te hacen sentir un bicho raro, con tu mascarilla y manteniendo unas distancias que solo se estilan en el manual de instrucciones del gobierno principal que abre con urgencia chiringuitos y fronteras. Sin embargo, esa misma responsabilidad es la que deberían exigirse a sí mismos cuando se han tomado el regreso a las aulas como la auténtica chapuza del aquí ya pasó todo: mucho alcohol a la entrada, mascarillas por si acaso y 30 niños por aula. O sea, que sea lo que Dios quiera. Y no será lo que Dios quiera, sino lo que no se ha querido aquí abajo por falta de responsabilidad, de coraje y de inversión.

En Dinamarca tienen diez niños por aula y salen al recreo de cinco en cinco. Aquí tendremos treinta por clase y saldrán al recreo en inevitables pelotones porque cualquier fracción que hagamos de centenares o miles es ya una barbaridad indivisible en la media hora del descanso. En clase, como se hace imposible mantener siquiera un metro de distancia entre cada alumno –para eso tendríamos que duplicar o triplicar las instalaciones de los centros- se impondrá la costumbre novelera de la mascarilla colgona hasta que se diluya el miedo del primer día. Y luego, ya veremos. Pero los responsables primeros y últimos seremos los padres y los docentes, a quienes se carga el mochuelo después de todas las ruedas de prensa para quedar bien.

El caso es que estamos a casi tres meses de la vuelta a clase y no hay más plan que la ilusión ilusoria de que no pase nada. Porque otros planes consistirían en duplicar turnos y contratar más profesorado, en ampliar instalaciones en tiempo récord o en redistribuir horarios en cualquier galimatías que se traduce en inversión. Y no hay dinero. Habrá dinero para muchas cosas, como todos sabemos, a un lado y otro de la frontera de cada cual, pero no para lo que solo en la teoría bienpensante de los papeles calificamos de fundamental: el serio derecho a la educación. Para eso ya está la improvisación, que tiene más arte.