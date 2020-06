Quiero 20 alumnos en clase

En la lista de mi clase, asignatura Estructura y Poder de la Comunicación, cuarto año, Grado en Periodismo, final por tanto de la carrera, figuran 80 nombres, casi todos españoles, pero también de intercambio y de becas Erasmus, latinoamericanos y europeos. A clase irán como mucho sesenta, los otros ni están ni se les espera, no sé nada de ellos. Y los que están salen y entran, se van a las prácticas en empresas, están especialmente nerviosos con el Trabajo Fin de Grado (TFG), sin pandemia planean y se van luego de viaje fin de carrera en días lectivos, muchos aprovechan para acudir a las fiestas de la primavera..., todo ello en un contexto “maravilloso” para una debida concentración académica, llamado, por este orden de aparición, Semana Santa, Feria y Rocío, más el acto final de graduación con la asistencia de autoridades académicas, padres y otros familiares.

Y ése es parte de mi trabajo docente que empieza en febrero y acaba en junio, la asignatura que en la licenciatura la explicaba en nueve meses, ahora, con el grado, la tengo que comprimir en cuatro y menudos cuatro meses. Y aún querían cogernos a traición, por sorpresa, aprovechando la pandemia con su confinamiento, para reducir el grado a tres años, algo que harán, sin remisión.

Que me den por favor una clase de veinte alumnos universitarios de verdad, bien preparados, dignos de haber llegado a la universidad, en lugar de tanto personal que en otras materias pueden llegar a cien por clase. A fin de cuentas, sé, y así lo manifiesto a los propios alumnos, que de toda mi lista de clase, unos veinte son lo que de verdad merecen aprobar sin problemas, unos veinte son los que están de verdad al tanto de la asignatura, unos veinte son los que vienen a hablar conmigo a tutorías o me escriben emails para aclarar dudas, unos veinte son los que se ofrecen a participar en clase o a elaborar trabajos prácticos voluntarios, unos veinte son los que siguen la actualidad informativa, el resto, aunque desea ser profesional de la información y la comunicación, no se halla al tanto de cuestiones que se están discutiendo en la calle.

Si van a ir veinte alumnos por clase al colegio o a las enseñanzas medias, por favor, preparémosles en condiciones para que cuando lleguen a la universidad no tenga yo que explicarles asuntos que deben traer sabidos de ciclos educativos anteriores. Es una petición que hay que hacer pero que resulta inútil con pandemia y sin ella, porque los planes educativos y los presupuestos son muy blanditos, porque las herramientas digitales nos están siendo de gran utilidad sin pandemia y sobre todo con pandemia, pero no podrán sustituir por el momento a un buen profesor y están afectando al estudio. Puede que en un futuro un profesor humanoide nos reemplace, pero en este terreno la Inteligencia Artificial aún tiene mucho que aprender porque a un cerebro humano no lo conocen todavía ni los humanos y los recursos de un buen profesor son infinitos y los podrá utilizar mejor si en la universidad hay más orden y más racionalidad.