¿Racista, joder?

Con motivo de una Tostá de hace unos días en El Correo de Andalucía (Racismo, ¿dónde?), algunos gitanos me han puesto a caldo y me han llamado “gachó” en repetidas ocasiones en las redes sociales, supongo que para intentar desprestigiarme. Pues sí, aunque mi cuarto apellido sea Peña, soy gachó o gaché, y a mucha honra. O sea, que, al menos que sepa, no tengo sangre gitana. Me hubiese gustado, sin duda, por mi amor a este pueblo. Llevo casi medio siglo luchando por un arte que según los gitanos es de ellos. Si me devolvieran el dinero que me he gastado en investigar a los artistas flamencos les aseguro que me podría jubilar con el riñón bien cubierto, y no va a ser ni mucho menos así.

No lo digo ya por la docena de libros que he escrito, que no me han dado beneficio económico alguno, sino a los años que he estado en los archivos, con mi dinero, averiguando quiénes fueron el Planeta, el Nitri, Paco la Luz, Antonio el Marrurro, Manuel Cagancho, Tomás Pavón, la Niña de los Peines, Juan el Pelao y mil artistas más, algunos de ellos totalmente olvidados en el feo baúl de la indiferencia. Todos fueron gitanos. Que ahora unos bestias me llamen racista, algunos escondidos tras perfiles falsos de Facebook o Twitter, es tremendamente doloroso, zafio e injusto. Totalmente injusto, señores de bronce.

Que salgan a la palestra y me denuncien públicamente quienes crean que los he tratado mal, con desprecio o tintes racistas, por ser gitanos. Es muy fácil llamar a alguien racista, fascista, nazi, xenófobo o misógino en las redes sociales. En la cara es más complicado, y nunca me lo han llamado. Siempre es en las redes sociales, donde hay mucho enfermo con tiempo libre y tela de envidia, que de eso irá la cosa. Llevo cincuenta años metido en el flamenco, cuarenta de profesional de la crítica –los cumplí el pasado mes de abril–, y estoy hasta el gorro de desagradecidos y miserables. Flamencos, sí. Y no flamencos también.

Jamás he ido de gitano y detesto a esos que, sin serlo, quieren aparentar que son más gitanos que Chorrojumo llamando “primos” o “tíos” a los artistas calés, como si comieran con ellos en el mismo plato. Uno de estos cobardes dijo algo así como que “el gitano está discriminado en el flamenco”, o que “hay antigitanismo” en este arte. Esto es una gilipollez, con perdón, que se puede desmontar fácilmente con datos. Pongo sólo un ejemplo: en Sevilla tienen un monumento la Niña de los Peines, Manolo Caracol y Antonio Mairena, y aún no lo tienen Silverio, Manuel Vallejo o Marchena. Y no los van a tener nunca.

Se pongan como se pongan, España no es un país racista, aunque haya racistas y brotes de racismo. ¿Dónde no los hay? Convivimos con millones de personas de todas las nacionalidades, razas o etnias. Todos tenemos vecinos y amigos que no son andaluces o españoles. ¿Qué derechos tengo yo, como español, que no tengan los gitanos o los negros que vivan legalmente en España? Que alguien me lo diga, porque si hay uno solo que no tenga mis mismos derechos como ciudadano español, lucharé para cambiar eso, como llevo luchando toda mi vida por mejorar este mundo, aunque sin éxito. Con escasos medios, pero ahí ando, peleando cada día.

Estoy convencido de que la mayoría de los que hoy hablan de racismo no saben qué es ser racista. Han tenido que insultar en un campo a un futbolista negro millonario y del Real Madrid para que se diga que España es un país racista, en plena campaña electoral, además, que da que pensar. Anoche mismo, día de reflexión, trataban el tema en el debate de La Sexta, con Antonio Maestre de invitado, seguramente para que culpara del racismo a Vox, como hizo.