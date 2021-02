Rafael Lugo, periodista, in memoriam

Las desgracias nunca vienen solas. El Covid y ahora la muerte del periodista Rafael Lugo, mi admirado exalumno. Sus padres se percataron cuando el niño contaba tres años de que tenía dificultades al caminar. Consuelo, la madre, tomó cartas en el asunto. Hospital. Reconocimientos. Diagnóstico: distrofia muscular de Duchenne , una enfermedad neuromuscular degenerativa que afecta a uno de cada 3.500 varones en el mundo y le había tocado a Rafael. Viviría, como mucho, hasta los 25 o 30 años. Murió con 27, hace tres días, no de Covid, estaba trabajando con su ordenador -que manejaba con un programa de voz- y se le paró el corazón. Lo incineraron. De Rafael nos queda su ejemplo de valentía, su ilusión por vivir a pesar de que sabía que iba a morir y como era un tío corajudo se reía de la muerte de vez en cuando.

Escribió un reportaje para este diario y, por otra parte, entrevistó a la cantante Rozalén. La entrevista la colgó en YouTube , una entrevista llena de espontaneidad y naturalidad, sin papeles ni improvisaciones, llevaba el guion y las preguntas en su cabeza, única zona visible de su cuerpo que le funcionaba ya y de qué manera. Fui testigo de una parte de su decadencia, cuando llegaba a mi clase veía a un alumno en su silla de ruedas acompañado por una señora que le recopilaba apuntes. Él escuchaba atentamente y a veces preguntaba. Un día se presentaron: Consuelo era la señora, su madre, a la que él adoraba, eran un solo ser en dos personas. Teníamos tutorías en mi despacho que es pequeño pero allí que llegaban Consuelo y Rafa; ella introducía la silla con destreza y charlábamos, era como una evaluación continua en la que pude darme cuenta de que Rafael Lugo no necesitaba compasión ni nada de eso porque gozaba de un cerebro inquieto que iba por delante del de muchos de sus compañeros. Estaba al tanto de la actualidad y eso era llamativo porque, aunque les pueda parecer increíble, no es extraño que un estudiante de periodismo del último año de la carrera ande despistado en estos asuntos. Rafael no, Rafael estaba al loro y además siempre con proyectos en su mente.

Cuando lo conocí aún conservaba alguno de sus trabajosos movimientos y respiraba sin asistencia. En esas condiciones desarrollamos el examen final que él hizo oral delante de mí, en mi despacho. Fue brillante, en general, como yo exijo, era mayor su capacidad de reflexión e interrelación que su memorismo con los datos, justo al revés que numerosos alumnos actuales que pecan de incapacidad para relacionar hechos bajo enfoques estructurales como, dicho sea de paso, le ocurre a la mayoría de los ciudadanos.

Al poco tiempo su escasísima autonomía cesó, le quedaba su mente y un hablar cansino, como a trompicones. Pero Consuelo seguía ahí, a su lado, ella hizo la carrera con él y por tanto figura también a título honorífico en la orla de la promoción. Consuelo y Rafa, Rafa y Consuelo , bromeábamos, lo pasamos bien con las ironías de Rafa y las mías hasta cuando Rafa presentó su TFG y yo presidía el tribunal que lo examinó. Le dimos la máxima calificación por méritos propios. Luego salieron del aula y los vi alejarse a los dos por el pasillo, Rafa en su silla de ruedas en la que solía llevar una bufanda del Betis y un banderín con la bandera de Cuba. Rafa se quejó de que en el estadio del Betis los que tenían limitaciones similares a las suyas no podían ver bien el partido por culpa de un cartelón que tenían delante. Lo retiraron, creo. La terapia génica es una de las esperanzas para su enfermedad pero como no es algo corriente no sé cuándo llegará una cura de ese tipo.

Descansa en paz, Rafael, ya nos has dejado la crónica de tui vida, aunque, eso sí, como me pasó cuando murió otra exalumna, Valle Carreras, también en esta ocasión, y como dijo Miguel Hernández en la oda a su amigo Ramón Sijé, “no perdono a la muerte enamorada” aunque la vida no te fue desatenta. Ahí estuvo siempre Consuelo.