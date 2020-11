‘Rancapino 75’ no es lo último de James Bond

El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), celebrará los 75 años de su hijo más ilustre, Alonso Núñez Núñez, Rancapino, con todo un año de recitales en su honor, siendo el primero el 15 de noviembre, unas horas antes de que celebremos el Día Internacional del Flamenco. Creo que es la primera vez que en una ciudad hacen algo así por un cantaor de flamenco, y, obviamente, es noticia. No es para menos, porque el nieto de La Obispa, don Alonso, es un cantaor que ya ha hecho historia, querido en todo el mundo y admirado tanto por sus coetáneos como por los jóvenes intérpretes. Decir Rancapino, en el cante, es decir pureza, esa palabra de la que huyen los flamencólogos de doctorado universitario y los críticos que escriben las críticas en el móvil mientras ven fútbol de pago en la tele. Decir Rancapino, en el arte, es llevarte al paladar un cante de arrope gitano, del que ya escasea. Es emocionarte con una manera de expresar el cante que en los setenta era religión. Es pronunciar el remoquete artístico de un cantaor gitano que, sin ser Gayarre, te puede partir el alma en un solo tercio de soleá recordando a Juan Talega o en unas alegrías evocando a Aurelio el de Cádiz. Es sentir que un simple fandango de Antonio el de la Calzá, en su erosionada voz puede ser toda una sinfonía de emociones jondas. El título de este homenaje chiclanero parece el de la última película de James Bond, pero nos quiere decir que el maestro Rancapino sigue vivo y que tiene 75 años desde junio. En realidad tiene siglo y medio, porque su voz afillá viene de cuando El Fillo hacía herraduras en la Cava de los Gitanos de Triana o su sobrino El Nitri le partía el alma al Duque de San Lorenzo en aquellas fiestas de la nobleza jerezana que duraban tres días. Recuerdo cuando Rancapino tenía 30 años y se medía en los escenarios con Fosforito, Morente, Camarón, Lebrijano, María Vargas o Manuel Agujetas. A veces salía a cantar a las cuatro de la mañana con el público dormido o en el chiringuito, y su eco gitano era recibido como el canto del gallo del amanecer. Nadie quería cantar después de él porque era tal la emoción que producía su voz, que tenían que ir a apagar el fuego bebiéndose tres copas de manzanilla de un tirón. Aquellos festivales de verano de los setenta y los ochenta no hubieran sido lo mismo sin este cantaor de gañafones y temple. Así que homenajearlo con todo un año de conciertos es ante todo un gesto de justicia con quien tiene la voz destrozada porque lo ha dado siempre todo en el escenario. Es uno de los dos o tres grandes maestros que nos quedan y hay que mimarlo hasta que se ponga colorado, porque cuando se vaya, que no será pronto, se acabó lo que se daba. Es el último mohicano del pellizco gitano.