Ranking de muertas y agredidas

Si medimos la importancia de la muerta –o del muerto pero sobre todo de la muerta- por los recuerdos, homenajes o gestos de solidaridad que se lleven a cabo en relación con ella, está claro que existen unas muertas –y muertos- más importantes que otras y otros. Esto ha sido siempre así –ha habido clases hasta después de la muerte- pero ahora se ha extendido a la sociedad en general y es curioso que sea precisamente a la sociedad que presume de aspirar a la igualdad y la justicia. De mayor a menor importancia, establezcamos esta clasificación o ranking –para decirlo con más propiedad internacionalista-.

En la cumbre está la muerta asesinada en acto machista vandálico. Leyes especiales, reunión en la puerta de los ayuntamientos y minuto de silencio, más teléfono exclusivo de atención que no deja huella en la factura pero hay que borrarlo de la lista de llamadas.

Seguidamente hallamos a la mujer asesinada por un asaltante o por familiares o conocidos. Aunque le hayan asestado sesenta puñaladas más una paliza anterior, esta no merece honores.

A continuación, se halla la mujer –considerada de derechas o ultraderecha- vejada e insultada por machos de talante progresistas. A este hecho, oídos sordos.

Tenemos también a las mujeres que se sienten agredidas por denunciar que no quieren privilegios. Como no quieren privilegios son conservadoras y fachas porque ahora el nuevo catecismo es también doctrinario y totalitario, o lo asumes o vas al infierno. Hay mujeres que se están convirtiendo en misóginas porque comprueban que en su trabajo el mayor enemigo que tienen es la mujer, hace poco una de ellas me dijo: “Los hombres sois muy brutos, pero con vosotros se puede una entender”. No era una mujer común, había conseguido proyectos de investigación europeos por valor de bastante más de dos millones de euros y eran sus compañeras las que obstruían su quehacer.

Hay otras agresiones verbales o simplemente de rechazo de mujeres contra mujeres cuando pensamos en aquellas que deciden quedarse embarazadas. Y yo no sé si llamar a esto feminismo o simplemente miedo a la vida, en cualquier caso, es un deseo de mimesis varonil porque si no puedes o quieres parir no le eches siempre la culpa a los hombres, en general, que eso está ya muy visto y aquí todos llevamos nuestra cruz a cuestas.

Estamos en pleno proceso de cambio, se trata de una crisis histórica de encaje, la mujer empuja y hace bien porque la hemos marginado, esclavizado y masacrado. El problema es cómo lo está haciendo. Y lo está haciendo a base de querer alcanzar el mismo estatus mercantil-laboral que el varón, sin cambios esenciales y revolucionarios y aceptando privilegios; resulta que cuando millones de varones estábamos pugnando por desandar los malos caminos que hemos construido, llegan unos nuevos seres a prolongarlos con el fanatismo propio del converso.

Una cosa es querer trabajar y aspirar a la igualdad y otra reforzar el capitalismo. En este sentido me resultan más progresistas las mujeres que lo aceptan, lo reforman y lo refuerzan que las que –además divididas- no muestran camino alguno que suponga una verdadera alternativa y en esto sí que se equiparan al varón supuestamente progresista a los que ni siquiera votaron en las últimas elecciones (bajó el voto feminista a los que ahora gobiernan). La dinámica me recuerda los versos de Antonio Machado: “¿Tu verdad? No, la Verdad, /y ven conmigo a buscarla. /La tuya, guárdatela”.