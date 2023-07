Real Decreto “trampa” en materia de derechos laborales

El viernes pasado entró en vigor, parte de una extensa norma, el RD 5/2023, que, en materia laboral, anunciaba nuevas garantías y permisos para adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajadores que tengan necesidad de cuidar a hijos, familiares u otras personas dependientes de ellos.

Como refuerzo, el Decreto también amplía el concepto de discriminación, al trato desfavorable dispensado a quienes disfruten de estos nuevos permisos, lo que trae consigo, la ampliación de los supuestos de nulidad objetiva el despido, que alcanzará a los realizados a estos trabajadores que aprovechen estos permisos.

Se incluye también mediante esta norma, a las parejas de hecho, en los permisos laborales por accidente o enfermedad graves, hospitalización, etc.

E incluso se establece, un nuevo permiso (retribuido) de cuatro días, a modo de “asuntos propios”, para ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor, cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente, que hagan indispensable la presencia inmediata de quien disfrute el permiso.

Y se prevé, igualmente, un derecho largamente reivindicado en mi profesión: la suspensión de juicios o actuaciones judiciales, por circunstancias personales o familiares, que afecten a abogados, procuradores y graduados sociales. Conozco casos de compañeros letrados, que no han conseguido suspender una vista de juicio, por ponerse de parto su mujer el día anterior.

Como apuntamos en el título, ésta es la clásica norma trampa, que anuncia mucho, pero contiene poco; y me explico.

Respecto a los permisos parentales, llama la atención que la norma diga que, “Las personas trabajadoras tienen derecho a “solicitar” las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada...” ¡Hombre! que nos concedan el derecho a solicitar, no parece mucho; por solicitar, podemos solicitar la corona de Felipe VI, mañana mismo cuando nos levantemos. De modo que el infinitivo entrecomillas, debía sobrar.

También resulta un añadido vacuo, ampliar el concepto de discriminación al trato desfavorable hacia estas personas. La discriminación, por cualquier causa, ya es causante de nulidad del despido, los sucesivos vagones que añadamos al tren (raza, sexo, orientación, edad), no añaden nada nuevo, son propaganda; discriminar ya está prohibido constitucionalmente.

¿Incluir a las parejas de hecho?...bueno, pues gracias por reiterarlo, pero ya la mayoría de los convenios colectivos lo hacían, de modo que poco aporta.

Respecto al permiso de asuntos propios de cuatro días, les hago un ruego: por favor, díganme si en esta redacción legal, son capaces de concretar cuando sí y cuando no, se tiene el derecho a los cuatro días: “La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”. Las normas jurídicas hay que aplicarlas, para eso están, y no hay nada más tramposo e ineficaz que una norma llena de conceptos inconcretos o indeterminados: ¿qué es “ser necesario”?; ¿qué grado de “familiares o convivientes”: primo quinto, un amigo que pasa un mes en casa?; ¿cuándo es “indispensable” una presencia?. Aquí como ven no se concede el derecho a “solicitar”, sino a “ausentarse”.

Llegando por fin a la suspensión de los juicios, por motivos que afecten a los profesionales citados, la norma dice que: “Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella...lo manifestará de inmediato...solicitando señalamiento de nueva vista” ... “Cuando sea el abogado, si se considerase atendible y acreditada la situación que se alegue”, el secretario judicial “hará nuevo señalamiento”. De modo que, de nuevo, es un mero derecho a solicitar. Lo que ya había.

Por cierto, se ha retrasado la entrada en vigor de la obligación de cotizar por becarios, desde octubre de 2023, hasta el 1 de enero de 2024. Al menos esto sí lo expresa el Decreto de modo concreto y conciso.