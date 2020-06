Rebrotes y estado de alarma

Dice la vicepresidenta del Gobierno de España, doña Carmen Calvo, que el Gobierno podría decretar el estado de alarma en un territorio concreto o en toda España. ¿Por qué? Porque los rebrotes pueden crecer de forma descontrolada. Muy bien. Es casi enternecedor cómo pueden cuidar de nosotros.

Sin embargo, no me queda del todo claro este asunto. Los rebrotes son la causa de la enorme preocupación del Gobierno de España. Vale. Debe ser que, por esa razón, se abren los aeropuertos y se reclama la llegada de turistas sin controles sanitarios. Pero esto es una incoherencia. Debería ser al revés. Bueno, es que las medidas sanitarias son férreas ¿no? Tomar la temperatura no es suficiente. Preguntar cómo te encuentras no es suficiente. Permitir la llegada de vuelos desde países con la pandemia descontrolada no parece la mejor de las ideas. Más incoherencia.

Entonces, si hay rebrotes, se declarará el estado de alarma. Los casos importados pueden ser causa de repuntes en el número de contagios y dejamos que lleguen personas sin control sanitario. Ya tenemos excusa para declarar el estado de alarma. Entendido. Ahora, ya se comprende perfectamente.

Enfocando el caso de otro modo, aplicando la lógica, nada de lo que está pasando en España tiene explicación. Hay que pensar al revés, con un punto de retorcimiento y, si me apuran, de maldad. Esta es la ‘nueva normalidad’.

Ya solo falta saber qué día nos vuelven a encerrar. O que día lo intentan. Porque me temo que esta vez no va a ser tan fácil meter a la gente en sus casas; no va a ser tan fácil cerrar negocios condenados, a partir de ese momento, al cierre definitivo. Se está preparando un problema monumental. Pero no pasa nada; Carmen Calvo cuidará de nosotros.