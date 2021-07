Reconocimientos a los gitanos

En la Ley del Flamenco que preparan en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se reconocerá de manera oficial la “aportación de los gitanos al flamenco”. Como si hiciera falta algo asíx. Es como si se quisiera reconocer la aportación de los andaluces, de todos. O como si el Gobierno de Aragón quisiera reconocer de manera oficial el papel de los aragoneses en la jota, que por cierto es de origen andaluz. Hace unos días han recibido la Medalla de Oro de las Bellas Artes cinco artistas flamencos y cuatro son gitanos: María Vargas, Manuela Carrasco, Pepe Habichuela y el Pele. Cuatro de cinco.

El sábado que viene, el veterano guitarrista jerezano Manuel Morao recibirá en Coria del Río el Camarón de Oro y este año recibirá también el Premio Internacional del Flamenco. Mañana se inaugura el Museo de Camarón en su tierra, San Fernando. Podría seguir hasta escribir un libro bien gordo, pero no es necesario. Los gitanos vienen siendo reconocidos en el flamenco desde hace casi dos siglos, como no podía ser menos, porque sin ellos no habría flamenco, así de claro. No es que lo inventaran, pero fueron parte fundamental en la creación.

Hace dos siglos ya había gitanos cantando el arte andaluz en los teatros. Por ejemplo, el Planeta y su sobrino Lázaro Quintana en Cádiz, donde nacieron, el primero en 1790 y el segundo en 1802. Antes que ellos, Cantorales de Cádiz y Jerez ya eran reconocidos como grandes cantaores en toda la provincia de Cádiz. De esa esencia salieron el Fillo, sus hermanos Curro Pabla y Juan Encueros, Juan el Cagón y María Borrico.

Los gitanos han aportado en todos los cantes o palos, sobre todo en los fundamentales, como son las tonás, las seguiriyas y las soleares. Cuando alguien dice que va a cantar soleares de la Andonda, la Sarneta o la Jilica, está reconociendo a artistas gitanas. Igual que cuando se dicen tangos de la Repompa, del Piyayo o de Pastora Pavón.

El primero en tener la Llave del Cante fue un gitano portuense, Tomás el Nitri, sobrino carnal del Fillo, vástago de su hermano Andrés. El primer monumento que se le puso a una cantaora, y en vida, era gitana y se llamó Pastora Pavón, la popular Niña de los Peines. Fue en 1968, en la antigua Pila el Pato. El primer cantaor hijo Predilecto de Andalucía fue Antonio Mairena, que también tiene su monumento en Sevilla, al lado del puente de Triana, donde Lorenzo Colomer, padre de la Rubia de Málaga, mató al Canario de Álora en 1885. ¿Hace falta, pues, que la Junta reconozca públicamente, en documento oficial, que los gitanos han aportado mucho a nuestro arte más universal?

Estoy con Miguel Ángel Vargas, de Lebrija, cuando pide que menos reconocimientos flamencos y más empeño en que los gitanos dejen de estar en masa en los barrios más pobres de Andalucía. Porque los gitanos, por cierto, no solo se dedican a cantar, bailar y tocar la guitarra.