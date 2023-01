¿Recuerdas el calor? Si hace frío, abrígate

Bien sé que aquí lo que gusta es el calor. La gente se coloca bajo el sol en invierno aunque la temperatura ambiente sea perfectamente apta para el cuerpo; en verano he visto establecimientos con “aire acondicionado” a 28 grados, en invierno la calefacción en un restaurante es insoportable pero la soporta el personal con naturalidad -con ruidos y voces muy desagradables- y los que no podemos aguantarla lo hacemos con resignación y por cortesía. Tal vez estemos cortos de vitamina D o seamos lindas flores con necesidad continua de fotosíntesis. Eso sí, la ventaja es que eso a lo que llaman el calentamiento climático no va con nosotros, los del sur, porque llamamos buen tiempo a cuando hace sol, aunque estemos sin agua, y mal tiempo a cuando rugen los cielos y nos empapan.

Es un fenómeno nuevo en mi vida -ya conspicua- observar veladores en la calle en diciembre o enero, a pesar de los años que llevan ahí. De eso no había cuando hacía más frío que ahora y yo vivía, de niño, dos o tres grados bajo cero en el Aljarafe sevillano, incluso más fresquito aún. La gente, sin embargo, se resguarda debajo de candelas de bombonas de butano que se agotan con cierta rapidez. Hay más bombonas, no debe uno preocuparse, el petróleo es inagotable y ya nos pondrán en la cerveza y los chipirones el coste del capricho.

Luego está la -muy mentada por mí- costumbre de aplicar el dicho del mejor árbol es el árbol muerto, que entre sol, que haya claridad, como si aquí no sobraran ambos elementos. Fuera jardincitos y árboles y dentro solería con macetas que la tierra da mucha “mierda” y a los árboles se les caen las hojas, mire usted, a quien se le ocurre que a los árboles se les caigan las hojas e incluso algunas hojitas a los de hoja perenne en lugar de estarse quietas en su lugar correspondiente. Hay quien alicataría el campo si pudiera y sembraría las lechugas en pilastras. El árbol de San Jacinto se ha salvado por poco, hay que ver lo que hemos tenido que formar algunos y aún no está del todo libre.

Hace frío, dicen los del tiempo. Y más que va a hacer. Sí, claro, en las partes altas y en Ávila o Aragón. En la mayor parte de Andalucía, no, lo que tenemos es un tiempo fresco o bastante fresco. Cuando me hablan de frío me acuerdo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta una parte de diciembre, con calor. Sobre todo, de julio y agosto, con diez, quince, veinte días seguidos con 38, 40, 42 grados o más. Por la mañana, 28 grados. Por la noche, ventanas abiertas, medio en pelota en la cama, ventiladores o aires a toda marcha, vueltas y vueltas para agarrar el sueño, bichos por aquí o por allá, alergias mil que ahora se extienden todo el año y cada vez aparecen más. Un anochecer a las 22,20, ¡a las 22,20 horas empieza a anochecer! A partir de las 23 se puede salir un rato a tomar una cerveza con caracoles. Luego a dormir, si es que se duerme, para tener que levantarse pocas horas después de mala manera.

Recuerdo todo ese calvario -resumido- y entonces me sumerjo en el edredón de Ikea y escucho la radio, las homilías de Carlos Herrera, los adoctrinamientos a favor de los vulnerables y las informaciones supuestamente graciosas de Àngels Barceló, el cumplimiento fiel de las consignas de la Moncloa que desarrolla RNE. Me abrigo de toda esa desinformación que en realidad parece un diálogo de besugos donde cada cual agarra un tema y no lo suelta ni arrimándole una antorcha a la mano. Me abrigo dentro y fuera de la cama y deseo que se prolongue el fresquito, que ya habrá tiempo de maldecir los manotazos del Lorenzo cuando nos coloca unos meses en su parrilla. Sin piedad. Entonces no hago más que escuchar eso de qué calor, qué calor. Disfrútenlo, ¿no es lo que querían? En la vida no se puede tener todo al gusto de cada cual.