Redes sociales y cultura digital

Las redes sociales han abierto un camino para que espantemos nuestra soledad, estemos donde estemos; para las personas que no se hallan en sus países o próximos a sus allegados es una forma indudable de sentirse cerca, el mundo se ha vuelto pequeño no sólo con las redes sociales sino con los vuelos de bajo coste, por ejemplo. La patria de los jóvenes no se llama ya México, Estados Unidos o España, se llama planeta Tierra y allá donde esté el trabajo debe estar la patria, pero no es oro todo lo que reluce ni las redes sociales nos tienen que conducir necesariamente a un mundo feliz salvo que esa expresión haga referencia a la obra de Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932.

La popularización de la tecnología y su enorme desarrollo han traído consigo la sociedad de los 140 caracteres, antes, y ahora de los 280. La ventaja es que nos obliga a economizar palabras y acometer un enorme esfuerzo de síntesis. La desventaja es lo que se observa en el fondo de todo, así como la imposibilidad de adquirir auténtico conocimiento en tan escasas líneas. Hay una constante: formarse y adquirir conocimiento exige mucho esfuerzo, una palabra bastante marginada en nuestros días, circunstancia que está originando una brecha de la que se habla poco: la brecha ilustrados-no ilustrados.

Tratamos sobre la brecha socioeconómica o la digital pero no sobre otro fenómeno: cada vez menos personas saben más en el sentido de comprender, no de conocer y asimilar datos, y cada vez más saben menos, son analfabetos funcionales o culturales, pueden ser hábiles con las tecnologías -no son analfabetos tecnológicos por tanto- pero ignorar su significado y el de su contexto. No es un fenómeno nuevo, desde luego, está ahí desde siempre pero nuestra sociedad opulenta en datos está provocando una consolidación del fenómeno a pesar de encontrarnos en el siglo XXI o precisamente por eso.

Derivado del contexto digital observamos la lectura digital, una de cuyas manifestaciones son los contenidos de las redes sociales. Se caracteriza por su volatilidad, estoy en muchos sitios pero no me quedo en ninguno el tiempo necesario para aprehender su contenido, picoteo de acá y de allá, es una especie de turismo “intelectual” por la Red. El turista se diferencia del viajero y del periodista en que va a muchos lugares pero no está en ninguno y le da más importancia a llevarse una imagen (o sea un trocito de realidad instantánea y fugaz) que a vivir sobre el terreno (la imagen –que es el árbol- no lo deja ver el bosque que es el contexto). En este sentido no hace falta ni moverse de un país o de una ciudad donde se haya nacido para ser turista. Los padres que, en las actuaciones colegiales de sus hijos, por ejemplo, superponen la captación del momento mediante elementos digitales al contacto comunicacional interpersonal y emocional con sus hijos son en realidad turistas en su tierra. Será muy posmoderno, pero no sé si a los niños y niñas que miran a sus padres mientras actúan con el fin de recibir su aprobado, les agradará ver móviles continuamente en lugar de rostros paternos y maternos.