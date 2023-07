Reflexionando que es gerundio

Reflexión primera. Reflexionar un día cada cuatro años no hace daño. Este año llevamos dos días ya de reflexión, hay que tener cuidado no sea que nos dé un golpe de calor pensativo.

Reflexión segunda. Qué hago reflexionando si este día ya no está de moda en ningún país reflexionador democrático. Mejor sería una segunda vuelta el 23 de agosto. No, perdón, el 24 de diciembre. No, perdón, mejor el 28 de ese mes. Bueno, mejor que el día se vote en referéndum a propuesta de Tezanos. Creo que una segunda vuelta supondría un estímulo a la reflexión sin día de reflexión.

Reflexión tercera. Hoy es el día de la reflexión para mañana ir a votar o no, la abstención también es una postura democrática lo que pasa es que, caramba, unos y otros aseguran que nos estamos jugando mucho. Es verdad, como es verdad que no votar es un derecho. Si nos estamos jugando mucho puede que debamos votar todos en blanco o quedarnos en casa hasta que celebremos unas elecciones sin jugarnos tanto. Pero para eso hace falta que tengamos elecciones ahora, ergo, voy a seguir reflexionando.

Reflexión cuarta. Me parece que aquí ocurre lo de siempre. Unos quieren cambiar las cosas más o menos a fondo. Son los Pepito Grillo, los que predican. Otros desean cambiarlas menos o con tiento para que no salgan perjudicados los frutos de sus iniciativas, logrados -para bien y para mal- con el paso de los siglos. Estos últimos son los que dan trigo, sea mucho, poco o poquísimo.

Reflexión quinta. La reflexión anterior posee la excepción española que consiste en corrientes nacionalistas extremas que creen que van a estar mejor a su bola que uniendo su rebaño al rebaño de sus paisanos nacionalistas moderados o constitucionalistas y mezclados además con el rebaño de otras zonas por ahora de España.

Reflexión sexta. A la pugna entre tanto personal lo llaman romper España. ¿Más todavía? Estábamos rotos cuando nos invadió Napoleón y sin embargo nos unimos; bien es verdad que los curas desde los púlpitos tuvieron un papel fundamental porque Napoleón iba a por ellos y sus predicaciones. Pero hubo unión. ¿O no? No pocas mentes brillantes españolas estaban con Napoleón igual que lo estaba en lo que hoy es Alemania el gran Hegel.

Reflexión séptima. De aquellos polvos y otros anteriores vinieron estos lodos, ¿qué haremos para dejar de revolcarnos en él? ¿A quién votar? Abascal afirma que él aplica el brazo de la ley en plan íntegro, no un poquito, no un bracito blandiblú como el de Rajoy o Sánchez. ¿Qué hará Feijó y además o? Es hombre ambicioso, no se conforma con una o en su apellido, quiere dos, éste no es como los catalanes que le suelen quitar la letra final a muchas palabras. ¿Sánchez y Yolanda estimularán el separatismo? ¿Cómo afectará eso a las demás tierras por ahora llamadas españolas? Y si no estimulan el separatismo pero permiten algo parecido a base de conceder más y más prebendas, ¿qué dirán los otros? ¿Iremos a la España cantonal como en el XIX?

Reflexión octava. ¿Con quién trabajaré menos si gana? Esto es importante para poder dedicarme a reflexionar.

Reflexión novena. ¿Por qué tengo que reflexionar si unos dicen que mienten los otros y viceversa? ¿Cómo lo voy a hacer si todo es infinito y la infinitud es asunto que tiene que ver más con Einstein y la estupidez humana que con ZP?

Reflexión décima. ¿A quién votar si me molan mucho Serrat y Sabina y uno quiere que vote a unos y el otro a otros o a nadie? Ya no son ni dos pájaros amigos que cantan juntos. Serrat es más sabio en música. Sabina lo es en la vida.

Reflexión undécima. Estoy mareado de tanto reflexionar, lo tengo que dejar para después.

Reflexión duodécima. Además, ahora que me acuerdo tengo que ir a casa a por los papeles de Correos, me vine demasiado acelerado al apartamento de Los Pinares del Vencejo.