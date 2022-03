Regreso al baño en la caldera

He estado varios días sin agua en casa por una avería y ha sido como regresar a la infancia, a Cuatro Vientos, donde teníamos un pozo que con el tiempo solo utilizábamos para el aseo, los guisos y el riego de las flores. Para beber íbamos con un cubo a una fuente del pueblo y llenábamos un botijo. Recuerdo que el cántaro estaba en el rincón más fresco de la casa y que hizo una señal en los ladrillos bastos del suelo, del peso, porque estuvo años en el mismo rincón. Nos lavábamos en una caldera los domingos por la tarde para ir limpios al colegio los lunes por la mañana. Después de muchas décadas, estos días he vuelto a calentar una olla de agua para lavarme en un barreño de plástico y me ha gustado eso de jabonarme y enjuagarme luego con un cazo de agua hirviendo. Más barato que en el mato. Para beber he ido a un grifo que hay en la entrada de una urbanización de Almensilla y como ha llovido no he tenido que regar los setos ni el césped. No podrían imaginar lo que he tenido que mirar por el agua. La que quedaba en la palangana después del baño diario la utilizaba para el váter y he vuelto a poner un cubo de plástico donde desaguan las tejas para aprovechar el agua de la lluvia, como hacíamos en Cuatro Vientos. Hervido, el zumo de las nubes es lo mejor para poner tiernos los garbanzos de Escacena del Campo. Tenemos que mirar por el agua, que es un bien escaso e imprescindible para vivir. En tres o cuatro días he consumido un curto del agua que hubiera gastado de tenerla en el grifo, a la mano, con un simple giro de muñeca. A veces hay que perder algo necesario para valorarlo. Es como cuando amas a una mujer y se va de tu lado porque, como la tenías siempre cerca, apenas la mirabas. O la mirabas y no la veías, que son cosas distintas. Ayer regresó el agua a casa y no lo celebré, sino al contrario: me puse triste porque en tres días sin el oro transparente en los terminales, cerca, regresé a la infancia, a Cuatro Vientos, a la vieja fuente de la carretera de Almensilla, enfrente de la casa de Manolito Méndez, el municipal. Ya nadie se bebe el agua de las ensaladas, tan rica, o moja la garganta con un búcaro para no abrir tanto el frigorífico o los grifos de casa. Una ducha dura lo que un orgasmo y un baño en una caldera puede ser eterno e igual de placentero que el éxtasis.