Reivindicar el Día de la Raza

Se han puesto las cosas de tal manera que ahora me gusta llamar al 12 de octubre como antiguamente: el Día de la Raza. Y me entusiasma que descubriéramos América. Ya la habían descubierto otros, unos navegantes primitivos que pasaron por allí, pero eso no es descubrir, eso es aparcar las canoas y pescar. Descubrir es colonizar, asentarse y sentar las posaderas e imponer una cultura, todo por necesidad y por pulsión explorativa, que no por maldad como creen los ingenuos.

La maldad y la bondad son conceptos éticos, morales, que cambian a gusto del consumidor. La Historia es, nada y más y nada menos que es. Luego vienen las interpretaciones. La mía del Día de la Raza es que demostramos al resto del planeta que los occidentales europeos nos levantamos sobre el resto de las culturas. Los europeos -por llamarnos de alguna manera- que durante toda la Historia habíamos sido unos atrasados, empezando porque la civilización ni siquiera nació en Europa, resulta que fuimos avanzando gracias a algo que se llamó iniciativa “capitalista”, unida a la religión. Buscábamos cómo sobrevivir mejor llegando por otro camino al país de las especias que eran los frigoríficos de entonces, con ellas se conservaban los alimentos, con ellas se comerciaba, por ellas se mataba, era una cuestión de supervivencia.

Quién narices iba a saber con certeza que en medio había ese pedazo de continente. A partir de su descubrimiento y colonización España y Portugal nos marcamos una vacilada gracias a la cual aún nos respetan en el mundo. Como hay quien se empeña en que aquello fue sólo un genocidio porque no viven en la realidad sino en Hollywood, habrá que reivindicar lo que nos dio caché y qué pena que no nos centráramos más en la empresa hasta nuestros días para no tener que aguantar ni a yanquis ni a nórdicos europeos y centroeuropeos que nos tienen por vagos y atrasados y con razón porque le dimos muchísimo poder a la Iglesia y aquella Iglesia pacata influyó demasiado -para mal- en la mente de los encargados de construir una España y un Portugal modernos. ¿Ven? Ahora sí he añadido una valoración: para mal. Otros dirán para bien. No pasa nada, por eso no hay que matarse, se dialoga y ya está.

El Día de la Raza conmemora que descubrimos América también para los demás. A nosotros nos fueron echando de allí mientras el resto de las potencias europeas se iban aprovechando de las nuevas tierras. Cuesta creer que nosotros no sólo viéramos en América un lugar donde lograr riquezas y materias primas que es casi lo mismo. Lo que diferenció la gesta española -o castellana si quieren- del resto de las conquistas es que España veía también aquello con ojos místicos, creía que se trataba de una especie de cruzada para extender la fe católica al precio que fuera. Mientras los otros colegas colonizadores estimaron oportuno aplicar lo de “el mejor indio es el indio muerto”, nosotros nos aliamos a otros indígenas para darles el tiro de gracia a los imperios que allí habían asesinado y destruido multitud de etnias y pueblos para adherirlos a sus dominios. Una vez con todo el poder, aparecieron los buenistas de la época afirmando que los indios eran también criaturas de Dios. A efectos humanitarios era un acierto y era justo, aunque había que convertirse a la fe católica sí o sí. Desde el punto de vista práctico no resultó. Los protestantes fueron al grano para quedarse con el grano y ganaron. Rezar tanto no es bueno ni son buenas tantas contemplaciones. Se lo montaron muy bien, nos cargaron a nosotros en exclusiva con la leyenda negra.

Ahora tenemos a otros buenistas, unos angelitos del cielo que no saben hacer la o con un canuto y se dejan llevar por Hollywood y su vida onírica, se dejan llevar por la caridad religiosa. Son los nuevos predicadores que tiran las estatuas de Colón o de los demás conquistadores que se dejaron el pellejo en América para abrirles las puertas de aquellos pagos a todas las demás naciones. A través de todas aquellas razas occidentales entraron en América muchas desgracias y muchos beneficios. Y viceversa, no existiría el gazpacho si no fuera por América. Hoy en América mantienen una enorme atracción por Europa y una relación de amor-odio por la extensión hortera y belicista de Europa en América que se llama Estado Unidos.

Ya pueden tirar abajo todas las estatuas que quieran que esos buenistas -de allí y de aquí- hablan en inglés, español y francés y se pirran por las modas de todo tipo que les llegan desde el capitalismo que descubrió otro mundo un 12 de octubre de 1492. Claro que tenemos que aprender mucho de las etnias indígenas de América, si ellas no se dejan cautivar primero por el mercado que es lo que suele pasar. Como me he dado cuenta de todo esto y de mucho más, ahora me gusta el Día de la Raza y los soldados desfilando para celebrarlo. Sólo hace falta que volvamos a ser lo que fuimos, todo corregido y aumentado. Que nos teman y que nos respeten. “Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo”, que cantaba Sandro Giacobbe en mis tiempos. Y les gustaba mucho a los americanos también esa letra. Y les gusta. Aquí no hay ni buenos ni malos, hay eso, Historia, Día de la Raza.