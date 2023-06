Relájese o le va a dar una alferecía

Me cuenta La Marea que casi 195.000 personas han muerto por condiciones climáticas extremas en Europa en 40 años. La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, en inglés) ha publicado que cerca de 195.000 muertes fueron causadas por «inundaciones, tormentas, olas de calor y frío, incendios forestales y deslizamientos de tierras» entre 1980 y 2021. Estos fenómenos también han provocado pérdidas económicas de más de 560.000 millones de euros. Además, el calor terminó con la vida de más de 4.600 personas durante tres meses de 2022 en España.

Supongo que dentro de 50 o 100 años la gente del sur estará llamando, en masa, a las puertas del norte de España, de Francia o de Inglaterra, huyendo de las alferecías solares por variación climática, de las sequías y de las hambres. Eso si no administramos mejor el agua del territorio español que mucho hablar de solidaridad y de caridad, mucha fiesta de la virgen el 15 de agosto para que cada cual pasee a su virgen por donde quiera, pero el prójimo que se las arregle como pueda. Si no se toma el asunto en serio se levantarán muros en el norte y en Europa contra nosotros mientras nosotros los tendremos que seguir levantando contra los islámicos, etc. Un futuro encantador.

No hay que agobiarse mucho, hay que actuar. Para evitar alferecías y relajarse recomiendo el mundo feliz y divertido que ofrecen los medios. El domingo pasado me hallaba yo frente al televisor divirtiéndome con el partido ramplón España-Croacia y sonriendo frente a un fútbol donde brillaba por su ausencia la calidad futbolera, ésa de la que antes se decía que creaba afición, y los locutores –bastante flojitos- invitaban a una serie de distracciones engendradoras de materia gris. Los periodistas –que deberían estar viendo otro partido distinto al que yo veía- proyectaban eufóricos el siguiente mensaje: señoras y señores ahora estamos con esta gran final futbolística, mañana con la final de Masterchef y el miércoles con la selección nacional de fútbol juvenil española. Creo que era esta selección, si era otro circo da igual, el caso es que nos montaban un programa festero maravilloso para olvidar problemas como el del calor y el agua.

Mientas repetían el mensaje, aparte de reírme, me acordaba de la película Gladiator, en la que Cómodo, el hijo que, en la ficción del filme, asesina a su padre, el emperador filósofo Marco Aurelio –les recomiendo que lo lean- llega a Roma, es proclamado emperador y declara no sé cuántos días de pan y circo mientras que el pueblo casi llega al éxtasis con tanta movida. Qué poco ha cambiado esto, en este sentido hemos superado a la cultura franquista de toros y fútbol, la diferencia es que la gente puede leer textos como el presente –que no es poco y más si llevan mi firma- y la coincidencia con el fascismo es que hay tanta diversión de todo tipo que el personal no tiene tiempo ni ganas de detenerse a leer sino que frecuenta mucho la nueva dolce vita. Aclaro que la coincidencia es lo esencial de que no se acceda a una mayor formación cultural, en el fascismo por defecto y en la democracia por exceso.

Para más diversión pueden ustedes sintonizar los informativos de la SER en los que Vox es la extrema derecha pero Sumar no es la extrema izquierda sino que es Sumar, el PSOE y Sumar contra el PP y la extrema derecha. El matiz es claro, no es periodístico sino político, de consigna, vamos. Repito lo que otras veces en esta sección: aquí, a derecha e izquierda, el periodismo es lo de menos, lo importante es lavarte el coco y de paso captarte como receptor. La radio es un medio maravilloso pero creo que, como casi todos los medios llamados tradicionales, está condenada a pasarlo muy mal. Lo digital lo ha revolucionado todo y ha regresado al ser humano al inicio de su vida como homínido y como homo: a la soledad consistente en que cada cual se fabrique su comunicación y la comente en sociedad online o presencial. Es una sociedad juguetona que intercambia cromos con sus adláteres, algo parecido a lo que hacíamos de pequeños en el cole con las estampitas de los futbolistas.

A divertirse, que con todo esto y mucho más no nos darán alferecías ni nos preocuparemos de los miles de muertos por el calor. Matalascañas y demás paraísos de Huelva y Cádiz nos esperan.