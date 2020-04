¿Cómo no voy a creer en la Resurrección si tengo hijos que me sobrevivirán y es además lo que deseo, que me vivan después de muerto yo tan aparentemente; si sigo creyendo que hay más gente buena que mala; si el ser humano tropieza tantas veces con la misma piedra para poder levantarse infinitamente?

¿Cómo no voy a creer en la Resurrección cuando me veo reflejado en los ojos de mis hijas cuando yo tenía sus edades, en las preocupaciones de mi hijo cuando yo era como él? ¿Cómo no voy a creer en la Resurrección si de todos mis muertos solo se me fueron sus cuerpos arrugados y me quedaron, en cambio, sus palabras, sus hechos, el eco de sus voces y el aroma eterno de cómo me miraban?

¿Cómo no voy a creer en la Resurrección si he tenido padres que fueron muriendo sin hablar de muerte y sin morir para que yo fuera viviendo sin notar la vida y ahora voy muriendo yo, sin darme cuenta, para que vivan mis hijos sin notar la muerte y perpetuar así una vida que nos vamos comiendo a mordiscos..., por mucha muerte que se agazape donde le dé la gana?

¿Cómo? ¿Cómo no voy a creer en la Resurrección si cada año da la vuelta el planeta haciendo la metafórica pirueta del ciclo eterno de la vida más allá de los parciales egoísmos? ¿Cómo no voy a creer en la Resurrección si el mundo nos pasa por debajo y por arriba, y solo nos damos cuenta cuando es demasiado tarde?

¿Cómo no voy a creer en la Resurrección después de esta semana de pasión en la que tantos ángeles de blanco han conseguido doblegar la curva de tanta muerte para dar de alta a tanto vivo a cuyos familiares se lo han tenido que anunciar en el ínterin de la desesperación: por qué buscáis entre los muertos al que vive?