Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal (25 de abril de 1974). Fue un golpe militar contra el salazarismo y el caetanismo, en este caso contra Marcelo Caetano que había sustituido en el poder a Salazar. Desde 1925 no se celebraban en Portugal elecciones libres y este golpe de Estado militar las propició. Fueron por lo general jóvenes oficiales del ejército los que se alzaron contra la dictadura, algunos de ellos eran marxistas, de tal manera que el Poder mercantil temió en algún momento que Portugal se convirtiera en una especie de Cuba en Europa, una Portugal marxista que pertenecía a la OTAN desde 1949. Intolerable. El orden mercantil se fue imponiendo. Ya solo quedaba España con un régimen dictatorial que no interesaba a los planes mundializadores. Había sido asesinado Carrero Blanco en 1973, Franco ya estaba en su recta final, moriría en noviembre de 1975. El nuevo mundo neoliberal se estaba abriendo paso.

Hoy Portugal se presenta ante el mundo como un país digno, serio, ya no está a la sombra de España, puede que sea todo lo contrario, tenemos nosotros que aprender de nuestro hermano, sobre todo de cómo defiende la dignidad latina ante el mundo y ante los supremacistas europeos y también de su acierto al hacerle frente a esta pandemia, allí no han sido tan esclavos de las “riquezas” que hemos generado en una dinámica donde la avaricia y la esclavitud de lo terrenal ha roto el saco de la resistencia humana y ha provocado decenas de miles de muertos. Ni parece que hayan sido tan poseídos por la dictadura posmoderna como aquí.

Aquella revolución permitió que el pueblo portugués se reconciliara con su ejército y, como no hay mal que por bien no venga, esta pandemia que es una revolución, pero hacía atrás, está haciendo posible que el pueblo español se reconcilie con el suyo menos esos núcleos nazi-independentistas a los que habrá que controlar y apartar si llega el caso porque ya está bien de mofarse de vivos y muertos, símbolos y costumbres de los demás que somos mayoría y en numerosos casos con unas culturas más avanzadas que las de ellos. Las primeras cortes democráticas de Europa fueron Las Cortes de León (1188) y cuando los ancestros de los independentistas vascos iban en taparrabos, en Andalucía teníamos leyes escritas y sin embargo no vamos por ahí pidiendo independencia ni sumando una pendejada a otra.

Hubo una campaña publicitaria turística animando a que los españoles visitáramos Portugal, hace muchos años. Su eslogan era: “Portugal, por qué te quiero tanto”. Me acuerdo de ella porque el primer ministro de Portugal ha sido de verdad mi presidente en los últimos meses, el que tengo es un embaucador mediocre que quería pasar a la Historia por guapo y posmoderno y ahora va a pasar por su debilidad como persona y por su ineptitud para enfrentarse a la pandemia aunque, ojo, intentará comprarlo todo con dinero que no es de él y vender bien la estrategia a unos electores que se venden fácilmente, lo cual puede ser compresible si miramos a la oposición que tiene enfrente el señor Sánchez. Ya lo tenía difícil con los catalanes, pero cuando iba a intentarlo se ha presentado algo todavía peor.

La Revolución de los Claveles nos metió en el cuerpo a los estudiantes de 1974 un millón de calorías para luchar contra Franco. Ahora el Portugal en el que los políticos se unen para que la pandemia sea lo más llevadera posible vuelve a llenarme de satisfacción, ojalá en el futuro seamos un solo país y podamos entendernos todas las culturas y las historias con que cuenta esta península ibérica tan tremendamente compleja.