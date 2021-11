Rogativa a un ladrón

El otro día me encontraba paseando por el barrio del Cerro del Águila. Algún día trataremos la idiosincrasia tan peculiar de ese barrio, que es un pequeño frasco de personalidad en una ciudad tan impersonal, pero hoy vamos a hablar del cartel que visualicé en el interior de un taxi.

Debo confesar que no es la primera vez que lo veo, de hecho, en los últimos meses lo he visto con mucha frecuencia, pero ahora sí le he hecho caso.

Días atrás explicaba la situación que viví en la plaza del Pumarejo a plena luz del día, donde un individuo robó la rueda trasera de una bicicleta sabiéndose impune del posible castigo.

Ahora un taxista tiene que poner ese cartel para que no le roben en el interior de su herramienta de trabajo. ¿Qué clase de ciudad tenemos? Que una persona tenga que poner por todos los lados de su coche que no hay nada de valor en su interior es una auténtica tragedia. La de veces que habrá tenido que llevar este hombre el taxi a reparar las lunas. Se mire por donde se mire es un auténtico esperpento.

Esta es la ciudad que nos está quedando. Una urbe que huele mal, que está llena de basura y suciedad, donde los delincuentes campan a sus anchas y los gorrillas cobran impuestos por aparcar.

El Alcalde ni está ni se le espera, hay otros menesteres más importantes. Ya lo demostró cuando inició el Gran Poder las misiones a esos barrios a los que sólo ha mirado para darles una capita de lustre por la visita del Señor de Sevilla.

Es una lástima que la inacción de unas personas que, supuestamente trabajan por y para Sevilla y los sevillanos, nos haga convivir con estos males.

¿Para qué queremos tener la ciudad más bonita del mundo si somos incapaces de cuidarla?

Machado escribió: ¡Oh maravilla! / Sevilla sin sevillanos / ¡la gran Sevilla! Mejor sin políticos.