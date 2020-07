Ron para Antonio Machín

Por estas fechas venían antes a Sevilla grupos de son cubano que, si no recuerdo mal, los traía la Diputación para que fueran por algunos lugares a dispersar por mentes y corazones las delicias de esa música. Pero antes de la gira -o después, eso da igual- se llegaban al cementerio de San Fernando, a la tumba de Antonio Machín, la regaban con ron y cantaban dos o tres de sus canciones.

Machín suele estar siempre muy solo en el cementerio, ya conocemos lo de Bécquer - “¡qué solos se quedan los muertos!”-, pero es que Machín está especialmente solo. Como se sabe, en 1943 se casó en Sevilla con María de los Ángeles Rodríguez. Yo no sé si le siguen cantando en su tumba y rociándola de ron todos los años, pero si se consulta la famosa Wikipedia -que está llena de errores e inexactitudes- se lee algo que sí es cierto: “Por su carácter serio y humilde, Machín fue muy bien acogido en la España de la época. Impuso su personal estilo en el bolero y hasta entró en el refranero popular con el dicho «Te mueves más que las maracas de Machín». En Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el 7 de junio de 1977 salió muy agotado de escena y no pudo regresar. Fue su última actuación. Machín falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977, en su casa de la calle General Mola (hoy Príncipe de Vergara), a los 74 años de edad. Descansa en el Cementerio de San Fernando de Sevilla, donde sus compatriotas y familiares lo recuerdan cada año rociando su tumba con ron cubano y cantando alguno de sus boleros”.

Ojalá fuera así, porque su nombre va unido a mí desde niño, cuando yo jugaba en el suelo de mi casa mientras mi madre escuchaba en la radio esos programas de canciones dedicadas en los que no solían faltar Madrecita, Angelitos negros o Dos gardenias. En La Habana he estado en un local de boleros llamado precisamente Dos gardenias que ya no sé si existe porque hace nueve años que no voy por allí.

Desde siempre he escuchado a Machín junto a todo tipo de música. Toda una vida me eriza la piel, Espérame en el cielo es tristísima porque además me recuerda a una película del mismo nombre que me hizo sentir impotente para poder evitar el drama que relata: un señor a quien el régimen franquista elije como doble de Franco y ya no podrá nunca volver con su esposa para que no contara el hecho. Ahora bien, hay, entre otras, dos grandes canciones revolucionarias y rupturistas para su tiempo: Corazón loco, donde hace una especie de apología de la infidelidad distinguiendo entre el amor y la pasión erótica, y Un compromiso, donde justifica el amor libre de ataduras de todo tipo: religiosas y civiles, porque el compromiso para amarse lo “firman” de palabra y deseo los dos enamorados.

Antonio Machín fue hermano de Los Negritos. He leído que en el pasado mes de junio murió una sobrina suya, hermana histórica de la Hermandad de Los Negritos. Abc, publicó el 25/6/2020: “Los Negritos está de luto por la muerte de María Josefa Lugo Gironda a los 80 años de edad, siendo una de las hermanas más antiguas de la corporación, en concreto el número 25, tras haber pertenecido a esta hermandad durante los últimos 64 años. Era la hija de Juan Gualberto Lugo Machín, persona que ocupó varios cargos de la junta de gobierno de la corporación del Jueves Santo durante un cuarto de siglo. Además, era sobrina de Antonio Machín, uno de los grandes cantantes de cubanos de boleros y de música popular que llegó a Sevilla para quedarse para siempre. Aquí conoció a su mujer, Ángela Rodríguez, llegando a ser incluso miembro de junta de la hermandad de los Negritos, el único mulato en hacerlo en el siglo XX. Un monumento en la plaza de Carmen Benítez recuerda a esta gran figura de la música que mira hacia la capilla de la Virgen de los Ángeles”.

Si yo tuviera talento y cualidades agarraba mi guitarra y una botella de ron y, aunque fuera solo, le cantaba algo en el cementerio, hiciera el calor que hiciera. Personas como Machín nos han dado vida y siguen metiendo en nuestros cuerpos una energía que nos impide envejecer al menos dentro de nuestras cabezas.