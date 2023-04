Rosa Villacastín, Primark y los pobres que ensucian las calles

Es penoso asistir al espectáculo que dan los que dicen ser progresistas siendo, en realidad, clasistas y obreros de palo. Si están calladitos pueden engañar a un puñado de personas no avisadas, pero si dicen una frase (con una es suficiente) dejan ver los cimientos de una progresía construida en los fangos de discursos aprendidos para cacarearlos y nunca para practicarlos.

Qué espanto. Hacía tiempo que no pasaba por Gran Vía. Miles de personas dando vueltas, las aceras sucias, La mayoría de quienes llevan bolsas, de la tienda más barata. Que paren que me bajo.

Rosa Villacastín suele decir cosas gruesas y muy discutibles en Twitter. Así, cree ella, está presente en la vida pública. Lo cierto es que suele hacer el ridículo aunque suele recular para explicar lo dicho contestando a los que le discuten la postura.

Siendo extraordinariamente generoso con el tuit de Villacastín, podría ver un ataque al alcalde de Madrid (le llama guarro al señalar unas calles llenas de mierda) y una ciudad tomada por personas que llegan, compran, limitan los recursos de la ciudad y se van. Solo dejan unos eurillos en tiendas baratas y lo suyo es conseguir un turismo de calidad que, siendo menos abundante, dejen dinero y obliguen a una gentrificación ordenada. Pero esta es una lectura muy, muy, generosa. Porque lo que dice Villacastín es que Madrid está llena de gentuza pobre con la que no quiere mezclarse; lo que dice es que Madrid es una ciudad insufrible porque miles de pobrecillos la han tomado y no dejan disfrutar de ella a los que lo merecen (deben ser los periodistas con dinero y sus amigos, o algo así). Madrid se ha llenado de pobres y eso no puede ser.

Hacerse ver y oír no puede convertirse en un lanzamiento de disparates a las redes para que se hable aunque se hable mal del autor. El ocaso de cada uno de nosotros no debe convertirse en un ridículo doloroso o en una degradación personal sin freno. Es mucho mejor guardar silencio. Y esperar a lo que tenga que llegar.