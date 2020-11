Rosalía es espectacular aunque con el flamenco anda justita

Rosalía es espectáculo. La puesta en escena de esta artista es, sencillamente, espectacular. Todo lo que hace está rodeado de una inmensa y poderosa campaña de marketing. Rosalía no tiene miedo al cambio, a innovar, a agarrar las cosas sin temor y hacer con ellas lo que otros no se atreverían jamás. Rosalía es única y será difícil que aparezca una artista tan arrolladora en los próximos años. Y los españoles debemos estar muy orgullosos de lo que ha logrado esta mujer.

Eso sí, Rosalía tiene una voz pequeña, una voz tirando a normal para cantar flamenco. El registro de esta cantante tiene unas limitaciones muy importantes. En las zonas medias se defiende, pero cuando la exigencia ronda las zonas más altas o las más graves, la cosa se descompone. ¿Canta bien? No canta mal aunque si tuviera que cantar flamenco puro no destacaría en cien años. No remata un cante ni a la de tres. Y lo que intenta con el flamenco se queda a medio camino, una y otra vez. Otra cosa es que entre tanto mediocre haya tenido la astucia de colocarse en ese lugar que antes solo ocupaban las cantaoras y los cantaores con talento del de verdad. Otra cosa es que haya sabido sacar un rendimiento descomunal a un talento para el flamenco tan ramplón, tan justito.

Mucha ojana y poco de auténtico. Aunque le paguen una millonada por lo que hace.

Decir que Rosalía es una gran artista es decir algo evidente. Decir que Rosalía es una gran artista flamenca es mentir sin decoro alguno o no saber de flamenco ni una palabra. ¿Han escuchado ustedes unos tangos como Dios manda a esta mujer; de verdad que las bulerías de Rosalía les agarran para siempre? Si eso es buen flamenco es que hablamos de los últimos tres siglos sin saber nada de ese arte.