Rosalía no es una gran cantante; Rosalía es una gran artista

Rosalía es un espectáculo. Rosalía llena los escenarios con mirarlos. Rosalía es atrevida, innovadora y única. Pero Rosalía no es una gran cantante. Ya se pueden poner como se pongan, Rosalía cantando flamenco es una cosa mediocre e irrelevante; se pongan como se pongan, los registros vocales en los que se maneja esta mujer son limitados, muy limitados. Por todo esto, la primera reacción al saber que se encuentra incluida en la lista que la revista Rolling Stone ha publicado con los 200 mejores cantantes de la historia ha sido el rechazo y la incredulidad. Sin embargo, todo se puede explicar porque, efectivamente, Rosalía puede estar en esa lista sin que eso sea sacrilegio musical. Y es que lo que más les ha importado a los señores de Rolling Stone es reflejar la originalidad, la influencia y la amplitud de su legado musical. Sirve como excusa o tapadera o lo que quiera usted.

Rosalía es una artista difícil de definir y de igualar. Eso no tiene discusión. El debate es si es buena cantante. Y lo es aunque la frontera de la grandeza no la ha cruzado ni la cruzará nunca. Lo enorme de esta mujer está en el escenario aunque no abra la boca.

Si alguien quiere comparar a Rosalía con Aretha Franklin (en el primer puesto de esa lista por ser «una fuerza de la naturaleza (...) La Reina indiscutible» lo puede hacer aunque el resultado ya se lo adelanto yo: la señora Franklin está a años luz de la catalana (por delante, digo). ¿Se atreve alguien a comparar la voz de Rosalía con la de Rocío Jurado? ¿O lo van a hacer con la de Ermonela Jaho? Cantar es una cosa y dar espectáculo innovando y atreviéndose con el futuro es otra.

Me alegro enormemente que Rosalía esté sobre los escenarios. De verdad. Pero cada cosa en su sitio.