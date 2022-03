Rosalía, Putin y el aceite de girasol

Lo peor no es que Rosalía cante menos que un grillo mojado o mejor que la madre de la Niña de los Peines, que es la que cantaba bien. Es que Motomami, su tercer disco, tenga que ser bueno por fuerza, porque si lo han escuchado ya millones de personas en todo el mundo es que tiene que ser la repera limonera. El mundo se está yendo a la porra y en vez de organizar una barbacoa dominguera para celebrarlo, porque ya era hora, los habitantes de la gran pelota suspendida en el espacio solo hablamos de Putin y Rosalía, los dos grandes peligros para la humanidad en estos momentos. Célebres flamencólicos dijeron cuando salió El mal querer, que la muchacha catalana era una revolución flamenca como las de Pastora Pavón y Camarón. Todavía no los han detenido o condenados a comerse las tostadas con aceite de girasol. No descartaría que lo de la salida al mercado de Motomami, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el regreso del aceite de girasol a las ensaladas tengan una conexión fatalista. Si buscan El mal querer, verán que hay una canción que ya nos avisaba del desastre: De aquí no sales, un guiño a Macandé, el vendedor de caramelos de Cádiz, al que llamaban con ese remoquete porque estaba como una regadera. Caracol iba a escucharlo a la tapia de la casa de los locos de la Tacita y luego se emborrachaba en La Cueva del Pájaro Azul con el espíritu de Enrique el Mellizo, que ni era mellizo ni nada ¿Van hilando? Si rebuscan en la historia del flamenco, comprobarán estupefactos que ya se anunciaba la llegada de Rosalía en algunas coplas decimonónicas. No se las voy a decir, pero busquen en los repertorios de los majaras de la historia de este arte, como el Planeta, que le cantaba a la luna, Paquirri el Guanter, envenenado en una cárcel de Madrid en 1962, Frijones de Jerez, que dormía la mona en los calabozos, o la Andonda, que esta sí que fue melliza y no el matarife de Cádiz que inventó la malagueña gregoriana. Motomami es como el aceite de girasol: deja bonitas las bacaladillas, pero te clava cristalitos en las arterias y los peroles crían una costra que ni la del sombrero del Piyayo, otro majara del duende. No esperaba este disco de Rosalía, sino una antología de estilos producida por Faustino Núñez y Mario Vaquerizo, con letras del Poeta de Archidona, en vista de que José Mercé ha incumplido su promesa de emular a los antológicos Mairena y Marchena. Motomami es un pestiño, pero nos ayudará a sacar a Putin de nuestras más horribles pesadillas y a que los transportistas echen a Sánchez de la Moncloa.