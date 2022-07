Rosalía ya no es ¿flamenca?

Los flamencólicos que presentaban a Rosalía como la nueva revolucionaria del cante flamenco se han callado, supongo que avergonzados o abochornados. Habrán entendido definitivamente que es un bluf. Algunos amigos la han visto estos días en directo y están espantados con sus conciertos enlatados. Hablaban incluso de su “poesía”, y decían tonterías como que también la Niña de los Peines o Camarón se estrellaron en sus inicios. Hay que estar muy desorientado para comparar a la catalana con dos genios del cante como fueron Pastora y José. Estos días me han dicho que la artista de moda ha amenazado con grabar una antología de palos, como Marchena y Mairena. También la quiere grabar Rancapino Chico, y lo ha dicho él mismo, supongo que afectado por el cambio climático, que en Chiclana ejerce una influencia tal en la población que vuelve majaretas a los de toda esa zona de Cádiz. Casi todos los tocados del cante, los majaretas, son de la provincia de Cádiz, como Paquirri, el Caoba, el Mellizo, Antonio el Marrurro, Frijones o Manuel Torres, al que apodaron precisamente de esa manera, El Majareta, porque tenía un tiro dado. Como Mercé ya no habla de su prometida antología del siglo XXI, a lo mejor van a aprovechar el momento Rancapino y Rosalía para meterse en el proyecto antes de que lo hagan la Tremendita o Rocío Márquez, que no están majaras, solo subidas. Como el Niño de Elche, otro maestro, que vendrá a la Bienal a dar un repaso a su carrera, como si fuera Fosforito. O sea, que si Dios no lo remedia, este año podemos tener tres o cuatro nuevas antologías del cante jondo. La de Rosalía la tendría que dirigir Pedro Almodóvar, para que fuera de película. El director manchego es un fan de la artista, la sigue a todas partes, es su musa, la venera. Luis García Montero adora a Rocío Márquez, en cuyas manos ha puesto el Instituto Cervantes para que les dé conferencias a sus amigos flamencólogos. Y el gran Antonio Rey, uno nuestros mejores guitarristas, dijo ayer que Alejandro Sanz es su ídolo. Creo sinceramente que el flamenco vuelve a vivir una época de oro, otra más, como las olas de calor. Es el momento de salir corriendo sin mirar atrás.