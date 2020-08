Rovira, Imanol, Duato, Moreno

Esto va de famosos, Dany Rovira, Imanol Arias, Ana Duato, Toñi Moreno. Me ha dado mucha alegría cuando Rovira ha dicho que ha superado al cáncer, tendrá, como ya sabrá él, la espada de Damocles sobre su cabeza por un tiempo, que si las células se han quedado quietas, que si mutarán de nuevo, pero por lo pronto el monstruo ha sido derrotado. Qué enfermedad más anormal en la naturaleza donde todos los seres vivos tienden a prolongarse en el tiempo menos las células cancerígenas que destruyen el propio lugar que les es indispensable para vivir. Hasta el virus de la Covid-19 empieza a entenderse con nuestros anticuerpos porque no le interesa destruir nuestro cuerpo por su propio interés y, sin embargo, nuestras propias células enloquecen e incendian su morada. Para mí las personas que superan un cáncer son las que me inspiran un mayor respeto. Hasta si me hacen daño procuro seguir respetándolas con especial énfasis.

En los últimos tiempos uno se siente incrédulo con lo que nos está ocurriendo, esta pandemia es misteriosa, no me apunto ni a la conspiración ni a la transmisión desde un murciélago, sólo digo que lo veo como algo raro, sí, son racionales las versiones oficiales pero, aun así, no me huele bien y no sé por qué, no lo comprendo aún. Les doy la razón a esas personas que dicen “a mí todo esto me parece un sueño, una pesadilla”. Y una pesadilla es lo que yo quisiera tener en el caso de Imanol Arias y Ana Duato cuando leo que pretenden meterles entre rejas más de treinta años por engañar al fisco. No quiero que eso sea cierto, llevamos años con esa pareja acompañándonos en Cuéntame como pasó que ya ni veo, no por el follón judicial de los protagonistas sino porque no me gusta el paso del tiempo sino que prefiero recordar los primeros episodios en los años 60 y 70 cuando estaban en el barrio porque ese barrio es casi un calco del mío de San Vicente, hasta el papel que encarna Tony Leblanc vendiendo chucherías en mi barrio le correspondería a Blas que nos vendía las bombitas para estallar en el suelo y los chicles Bazoka, redondos y, al principio del mascado, duros como piedras.

No puede ser verdad, alguien se habrá equivocado, meter en la cárcel al matrimonio Alcántara es como meternos con ellos a millones de españoles porque el matrimonio Alcántara ya no se pertenece, nos pertenece a todos. Si aún así acaban condenados tendremos que despertar del sueño como en el asunto de los Reyes Magos, ya no sabe uno si una niñez feliz o un estado agradable como es ver esa serie de TVE es mejor o peor que llevar una vida menos dichosa pero más real porque cuando se ha vivido gozosamente las caídas son mayores aunque, al mismo tiempo, ese goce pasado te ha dado tanta energía que te ayuda a reponerte de los batacazos.

No sé si les ha podido pasar a Imanol y a Ana pero creo -porque no he vivido eso- que cuando algunas personas empiezan a comprobar que les está entrando mucho dinero en sus cuentas corrientes a veces se dejan llevar por malos asesores porque ellos siguen yendo a lo suyo que es en este caso el arte de interpretar y si descuidas el franco material te pueden meter una bacalada como le ocurrió por ejemplo a Leonard Cohen que, ya de mayor, lo engañaron sus propios asesores y el hombre tuvo que ponerse a cantar para recuperarse. Cohen, que debió ser el Nobel, y no Bob Dylan.

Y Toñi Moreno, el broche de oro de estas líneas. Admiro a esa mujer. Espero que no se estropee con tanta cámara, tanto aplauso, tanto alago. He seguido algo su soledad en el confinamiento por las noticias creíbles de algunos medios, su lucha interna como madre primeriza, algo de sus amoríos. Suelo “pasar” de todo eso, pero Toñi Moreno me ha interesado por un simple detalle. Hace pocos años mi equipo de trabajo en la Facultad de Comunicación la invitó para que diera una charla sobre lo suyo: presentar, enfrentarse a las cámaras, con todo lo que ello conlleva de personalidad y profesionalidad. Me contó mi gente que cuando estaba Toñi hablando con ellos se sentía nerviosa porque no sabía bien si iba a salirle en condiciones su intervención ya que ella -según argumentaba- no era periodista, sino que había estudiado derecho. Ese detalle indica grandeza de espíritu, humildad, porque en aquel momento no había nadie en toda la facultad que supiera tanto como ella de su oficio.

Lo dicho, que no se nos estropee Toñi, que Rovira nos vuelva a hacer disfrutar y que los Alcántara nos confirmen que, en efecto, padecíamos una pesadilla, otra que añadir a la de la pandemia de las narices.