Rubem Dantas y Faustino Núñez

Esto no es una crítica, ni una crónica. Es un desahogo. Tener a estos dos grandes maestros en Palomares del Río ha sido un deleite. Cuánto hubiera dado de adolescente, que hubiesen ido al pueblo dos monstruos de la música como el brasileño de Salvador de Bahía y el gallego de Vigo. Solo iban curas y una vez fue un obispo con la cara como una pepona. Ver a Dantas en mi pueblo adoptivo ha sido algo inenarrable. Y verlo con Faustino Núñez, uno de mis referentes en la música flamenca, en la flamencología, algo para levitar. El maestro Rubem llevaba el cajón y lo tocó algo, poco, pero es que no vino a Palomares a tocar la caja, sino a hablar del instrumento de origen peruano. Cuando Paco de Lucía descubrió el cajón peruano en aquel país le dijo a Dantas que viera qué podía hacer “con eso”... Y ese día se abrió un mundo nuevo para el flamenco, porque hoy no se podría entender sin la caja o el cajón, que tiene intérpretes geniales. No estaría mal que lo que vimos y oímos anoche en Palomares del Río, en los Baños Árabes, con escaso público –hizo frío–, lo pudieran ver y oír en toda España, en los conservatorios e institutos, porque la historia de cualquier arte la tienen que contar los saben. Ambos son referentes para miles de personas en todo el mundo, cada uno en su campo. El diálogo que mantuvieron ayer fue para llevarlo a los colegios, ahora que parece que va en serio lo de que el flamenco sea una asignatura. Faustino es un sabio y Rubem tiene un arte increíble, como músico y como orador. Pocos artistas tienen su cultura y no solo musical. Y menos aún sus vivencias con Paco de Lucía y otros astros de la música. Se afincó hace años en Granada, donde vive por y para la música llevando una vida tranquila, enseñando y disfrutando de la mágica ciudad de Morente. Hoy almorzaré con los dos en la Puebla del Río, al lado del Guadalquivir, en el Rezón. Rubem regresa esta misma tarde a Granada, pero Faustino Núñez se queda hasta mañana para dar esta tarde una conferencia en la Truja de Palomares con el sugerente título de América en el flamenco. Como diría Mario Maya, una perita en dulce. Una ocasión que ni pintada para seguir aprendiendo. Están invitados.