¿Sabemos qué votamos?

Hoy es un día para seguir reflexionado, al menos hasta que depositemos nuestro voto. Ayer los candidatos que se presentan a ocupar un puesto en el Congreso y en el Senado se dedicaron a descansar, y los ciudadanos a reflexionar. La verdad, es curioso este sistema; pero es el que tenemos. Aunque la gran mayoría desde hace días tendrán decidido su voto, así que hoy toca depositar el sobre en la urna correspondiente.

Votar es un ejercicio democrático que tiene una gran trascendencia porque conlleva siempre una consecuencia muy importante. El artículo 23 de nuestra Carta Magna nos dota a cada ciudadano de España el ejercicio libre y democrático que asume el ejercicio de votar. “1) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Apuntalando en el numeral 2) un principio fundamental la igualdad “asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. Es muy significativo que este artículo se halle en Título I. De los derechos y deberes fundamentales.

Tenemos que elegir a 350 diputados y a 266 senadores. Elegimos las Cortes Generales. No se si somos conscientes de esto y tan solo nos hemos quedado en la campaña electoral con que tenemos que votar a un candidato, lo cual no deja de ser equivoco. Hoy estamos eligiendo las Cortes Generales, su fundamentación está en el artículo 66 de la Constitución Española “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”.

No obstante, cabe recordar que será la Cámara Baja, es decir el Congreso, el que elegirá al que será el próximo presidente del Gobierno Español. El nombramiento está regulado en el artículo 99 de la Constitución Española. Permítanme que les traiga aquí lo que se dice en el mismo: “1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

A este texto habría que añadir los artículos 170 y 171 del Reglamento del Congreso. No estaría mal que hojeáramos, aunque sea rápidamente lo que estos dicen.

Si les traigo aquí este recordatorio es para que seamos conscientes qué votamos hoy y cual es el proceso que se deberá seguir para elegir al presidente del Gobierno.

Hoy se vota, pero quizá lo que han pasado por alto muchos candidatos a ocupar un puesto bien en el Congreso bien en el Senado es que el voto silencioso, el que no se deja arrastrar por los eslóganes del marketing político, hemos tenido casi cuatro años para evaluar y valorar a quienes han ocupado un escaño en las Cortes Generales y por tanto tendremos en cuenta su manera de proceder y actuar.

Hoy ejercemos un mandato constitucional y por lo tanto legítimo, así que lo que esta noche conozcamos será la voluntad soberana de los ciudadanos que habremos decidido lo que entendemos que es más conviene para el futuro de nuestro país, y, desde luego, el voto silencioso sin duda habrá jugado un papel fundamental.

El voto silencioso está cansado de que los políticos nos consideren ignorantes y poco fiables, cuando en verdad somos los que tenemos que convivir con sus salidas de tono y con la poca sensibilidad que muestran a quienes terminamos manteniendo el estado del bienestar. Un logro, por cierto, no de los políticos sino de los ciudadanos que con nuestro trabajo e impuestos queremos lo mejor para todas las personas que habitan en nuestro país. Somos ciudadanos responsables y esto, muchas veces, diputados y senadores lo pasan por alto tratándonos como a niños chicos a los que hay que orientar y hasta ordenar según sus criterios ideológicos.

Hoy, el voto silencioso mostrará su rostro y, seguramente, producirá alguna que otra sorpresa. Votamos hoy a diputados y a senadores ¿Somos conscientes de ello? ¿Los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? Todavía nos queda tiempo para enterarnos qué candidatos nos representan en nuestra circunscripción electoral. El voto silencioso seguramente se ha preocupado de saber su perfil y sus intereses, y ver si sirven al interés general y al marco constitucional o simplemente ocuparán sus escaños para seguir directrices que poco tienen que ver con lo que nuestra Carta Magna nos señala.