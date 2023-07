¿Saben qué fue el ramal de Villanueva?

El Ramal de Villanueva del Ariscal y de Espartinas en el Aljarafe sevillano, una ciudad llamada Aljarafe separada en sus partes habitadas por zonas verdes muchas de ellas devoradas por el progreso y el deseo de los ciudadanos de Sevilla por irse al exterior del núcleo llamado Sevilla propiamente. Aljarafe, unos 300.000 habitantes, con un sólo hospital que ni es público sino concertado, otro privado y algunos centros clínicos públicos y, sobre todo, privados. Hay un alto bienestar en Aljarafe, aún no existe salida a la autovía de Huelva por Espartinas y eso significa, por ejemplo, atasco crónico cuando hay curso en el colegio internacional Europa, pero ya sabemos que en Sevilla a todo hay que echarle paciencia. Por desgracia, no estamos en lo mejó der mundo. Aljarafe es Sevilla Alta, tres grados menos de temperatura y más calidad de vida. Le faltan infraestructuras, nada extraño, pero, para lo que hay, Aljarafe City destaca.

En la antigua carretera general Sevilla-Huelva, pasada Espartinas, un desvío nos lleva a una carreterita de 1,5 kilómetros que une la vía general con Villanueva del Ariscal. Ese 1,5 o 2 kilómetros se conoce como El Ramal o al menos se denominaba así cuando yo era niño y adolescente y el autobús del Michi –así llamábamos al conductor, excelente persona recientemente fallecida- me trasladaba desde el Mercado de Entradores del Arenal hasta Villanueva donde mis amigos del alma y yo nos bañábamos a gusto en la piscina de la finca que mi familia compró en Villanueva y que aún existe. Baño, risas y música, que pase de mí este cáliz de nostalgia de un tiempo que ya no volverá.

El Ramal le ha dado a Villanueva su personalidad de pueblo allí, algo escondido, creo que para suerte de quienes, hartos de ruidos y frenesí, deseamos tranquilidad y revivir tradiciones que nos llevan a barrios sevillanos como el de San Vicente, en mi caso, donde nací. Tradiciones que para estos tiempos podrían parecer desfasadas pero que son tan necesarias como el aire que respiramos. Si no lo creen, sigan cumpliendo años y ya lo sentirán así, para estar junto a ellas, que no revueltos.

Este verano de 2023 el Ramal está de dulce, si lo miramos con los ojos actuales. Más amplia la carretera, bien señalizada y pintada, un carril para las personas a un lado y otro para bicicletas al otro lado. Muy bien, me alegro, es útil, la población ha subido, los pueblos están unidos por urbanizaciones y huertas. La gente se mueve de un lado a otro caminando o en pedales sobre todo para hacer ejercicio. Pronto, Espartinas estará ligada a Gines por otro carril y desde Villanueva se puede llegar a Valencina por otro, a través de Olivares y Salteras. Es la gran Sevilla por este lado. Por otros están Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira o La Rinconada. Ya no se puede hablar de Sevilla como urbe metida en esa hondonada que es la depresión del Guadalquivir, Sevilla es Sevillas y en las Sevillas tenemos tres grados menos que en Sevilla, ya lo he dicho.

Y ahora llega el colmo de mi nostalgia. El Ramal fue una carretera estrecha arropada a ambos lados por dos filas de moreras preciosas y frondosas que, en estos días, la dotaban de sombra y un microclima delicioso. Vamos, creo recordar que eran moreras y que ellas me regalaron hojas para mis gusanos de seda de la infancia. Cuando Villanueva celebraba su fiesta de la vendimia y sus habitantes se marchaban de romería al monasterio del Loreto, me iba con un lugareño caminando junto a las carretas, cobijado bajo el manto de frescor de aquellos árboles.

Llegó el progreso y por lo visto aquella arboleda perdida fue incompatible con él. Qué le vamos a hacer, todo pasa. Pero todo queda. Deseo que aquellos árboles que dieron su vida para que vivamos mejor –o eso se supone- no mueran nunca. Aunque hayan muerto para siempre.