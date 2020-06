Sabores de la Provincia llegan a Mairena del Aljarafe, el lugar, el restaurante Casa de Enma

Serán muchos los establecimientos que ofrezcan estos productos de primera calidad y todos de nuestra provincia. El lugar de presentación de esta campaña se realizó el viernes en el restaurante Casa de Enma nació en Mairena en el año 2.011 de la mano de Eduardo Arboleas y su mujer Inma Jurado, este establecimiento se encuentra situado en la Avenida de las Civilizaciones y tras estos años el equipo tiene una compenetración y profesionalidad que lo convierten en un referente gastronómico del Aljarafe, tanto en comida para llevar como para degustarla en sus mesas de exterior e interior. Carlos, Guillermo y el propio Edu en la cocina y en sala Jorge y Alberto. Les recomiendo pedir una Coca de Fua, el Bacalao de Enma preparado con el aceite de Oliva Virgen Extra de nuestra Provincia o el Atún rojo con crema de aguacates. No podemos olvidar la carta de postres de primera y los muchos talleres de cocinan que realizan para adultos y niños a lo largo del año. Como les comentaba el pasado viernes la vicepresidenta de Prodetur, Manuela Cabello, junto con el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, Julio Moreno, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, Antonio Luque, fueron los encargados de poner esta cita gastronómica en Casa de Enma de Mairena del Aljarafe. Esta acción, que tendrá una duración de quince días, consiste en la muestra de una selección de productos agroalimentarios de las diferentes empresas adheridas a la marca “Sabores de la Provincia de Sevilla”, de manera que se le pueda dar un uso promocional a las mesas que en la fase de desescalada en la que nos encontramos no pueden ser utilizadas para el público, para lo que se han utilizado productos de 87 empresas que pertenecen a la marca, de un total de 49 municipios. Los productos expuestos abarcan hasta doce categorías recogidas en el sello geográfico, como son aceites, aceitunas, aperitivos, arroz, cervezas, conservas, huevos, lácteos, dulces, miel, pan y picos; y vinos y licores. Asimismo, se ha impulsado un concurso de promoción en redes sociales, por el que, durante la exposición de estos productos en los restaurantes, todo cliente que se realice un selfie o autofoto con ellos, lo suba a los diferentes perfiles y tenga más impactos (mayor número de ‘me gusta’) podrá ganar un lote similar al expuesto en el restaurante. Los establecimientos de restauración de la provincia de Sevilla son un elemento esencial en la promoción de la gastronomía y los productos agroalimentarios de nuestra tierra, ya que, diariamente, de sus cocinas, emergen creaciones de gran calidad