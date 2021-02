Salir en los papeles

Si no fuera por lo triste y hasta vergonzoso del asunto, tendría su gracia que en esta era de la digitalización total de la vida, acelerada por la pandemia en la que no conviene tocar nada, tenga el PP ese mediático juicio por los llamados "papeles de Bárcenas" que le está destruyendo, de paso, su campaña catalana. En esos papeles parecían estar apuntados los números que importaban; no los oficiales ni los que computaban ni los que podían enseñarse, sino los que contaban de verdad. Por culpa de esos papeles salen ahora sus herederos en la dirección "en los papeles", es decir, en esa otra acepción de la palabra que son los periódicos, aunque sean periódicos sin papel. La expresión era de cuando los periódicos avergonzaban todavía a los políticos sobre los que hablaban sus páginas aceitosas en las barras de los bares. Todo el mundo se pasaba el mustio ejemplar chupándose previamente los dedos para evitarle al papel del periódico una mancha más, o para evitar que la mancha de tinta se corriese sobre la tostada. El personal le daba un sorbito al café y leía un titular escandaloso, y otro y otro, y así sucesivamente, hasta que la vergüenza en papel de la mañana pasaba a otras manos aceitosas cuando a nadie le había dado por imaginar que los virus fueran tan potentes. Ya lo ven: virus cuecen en todas partes.

Pero entonces no se sabía. Y entonces es hace un rato. Porque no hace demasiado que Bárcenas mandaba tanto en el PP ni que los periódicos eran el desayuno común en todos los bares mañaneros. En apenas un año, el extesorero de partido que gobernaba España hasta hace un rato promete tener más repercusión que cuando no estaba en la cárcel, y los periódicos en los que sale disparatando contra sus excompañeros no es que no necesiten ya papel para seguir ejerciendo su misma labor de denuncia, sino que no volverán a necesitarlo porque nadie se imagina ya ningún bar, por temprano que abra –cuando vuelvan a abrir- que ofrezca a su clientela el exquisito extra de un periódico tan manoseado como esos papeles de Bárcenas en los que, pasado un tiempo tan imprudencial, ya no se reconocen ni las iniciales.