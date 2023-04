San Gonzalo y los aplausos en La Campana

Pues el Lunes Santo me invitaron a ver la llamada Semana Mayor desde un balcón de La Campana, un lugar donde te exigen una especie de salvoconducto para transitar de un lado a otro, incluso para comprar torrijas en la confitería del mismo nombre, con lo cual de alguna manera se resentirá el negocio y los negocios de por allí, así como mi derecho a saborear buenas torrijas.

Lunes Santo, hermandad de Santa Genoveva y la de San Gonzalo, una en honor de la señora de don Gonzalo Queipo de Llano, llamada Genoveva, y la otra dedicada al general que lo mismo levantaba casas para los obreros que los fusilaba o los llamaba maricones si eran de la milicia republicana. Muy singular este caballero que con su caballo arrasador y unos soldados se hizo dueño de Sevilla en un plisplás y eso se nota todavía, vaya si se nota.

La cofradía que más se lució en La Campana y provocó algo de retraso fue San Gonzalo -2.600 nazarenos- en especial el paso del Cristo con una interpretación de la Banda de Las Cigarreras, y un caminar impecable de la representación de Jesús del Soberano Poder ante Caifás bajo la voz del capataz Manuel Garduño. Dice Antonio Puente Mayor sobre San Gonzalo: “el buen hacer de los costaleros, quienes se dejaron literalmente el alma en cada chicotá —el paso por la Campana a los sones de ‘Noches de Lunes Santo’, ‘Costalero del Soberano’, ‘Réquiem’ y ‘Hasta siempre, Soberano’, fue de lo mejor de este siglo—“. Yo no sé decir palabras tan hermosas ni atrevidas pero escuché una atronadora y relativamente prolongada ovación del público muy merecida ante la maravilla que estábamos viendo, que he visualizado dos veces más y me parece fuera de serie, esa forma de moverse el paso perfectamente acompasado con la música de cornetas y tambores, ese ir y venir en medio metro de suelo, ese mínimo desplazamiento a derecha e izquierda del paso de misterio. Sólo por esos detalles merece la pena afirmar que, en otra cosa no, pero en Semana Santa no hay ninguna como la de Sevilla y además con distancia sobre la que pueda ser la segunda.

El misterio que me llevé a casa y que aún me ocupa fue el de los aplausos. Ya he dicho que el caminar de San Gonzalo por La Campana fue magistral, merecedor de todas las ovaciones que se deseen. He leído además que es la primera hermandad en la que un costalero, Bienvenido Puelles, fue Hermano Mayor y que ese hermano mayor falleció en julio de 2022 y el lunes pasado estaba recibiendo diversos homenajes de manera que el intenso ritual de La Campana también era dedicado a él. Lo que me intriga es si detrás de la ovación está, de alguna manera, el recuerdo de la persona desenterrada hace poco a quien la hermandad debe su nombre y, al mismo tiempo, el rechazo a quienes osan tocar los asuntos sevillanos más delicados y se meten donde no los llaman mientras que apoyan aquello que combatió el muy polémico general.

Si mis pensamientos tuvieran algo de verdad, no los consideraría pensares dañinos ni inapropiados. La Historia es como es y está ahí no para avergonzarse sino, en primerísimo lugar, para aprender de ella, de lo positivo, lo negativo y lo neutro que nos aporta. Viendo lo que estoy viendo en el presente, nada me va a sorprender de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Ni aplausos a quien sea ni que estalle una guerra nuclear, algo que es perfectamente posible. Queipo es sólo un recuerdo, pero los asesinos y los genocidas son muchos y están bien vivos, habitan en las democracias, no necesariamente en las dictaduras. He ahí la derrota de las democracias, sus indudables situaciones de crisis.